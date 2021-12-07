Капитальный ремонт дороги на острове Ольхон выполнен на 40%

Капитальный ремонт 5,5 километра дороги на острове Ольхон в особо охраняемой природной территории озера Байкал выполнен на 40%. На всём участке пути уложены водопропускные трубы, идёт монтаж ёмкостей для сбора воды с дороги. Это металлические цистерны с гидроизоляционным слоем. По проекту их будет девять. Семь из них уже смонтировано, две доставят и установят в ближайшее время. Идёт монтаж водоприёмных колодцев. В работе используют сертифицированные гидроизоляционные материалы.

Земляное полотно готово на 95%. Специалисты подрядной организации выровняли весь участок дороги и готовятся к следующему этапу работ — устройству дополнительного слоя из щебёночно-песчаной смеси, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Затем специалисты приступят к устройству дорожной одежды и асфальтированию. Капитальный ремонт 5,5 километров дороги рассчитан на два года. Его завершат к ноябрю 2022 года. Проведение работ постоянно контролируют эксперты Прибайкальского национального парка и природоохранной прокуратуры Иркутской области.

С ходом ремонта автодороги ознакомилась делегация общественников и экспертов дорожной отрасли. Это руководители Союза дорожников Иркутской области, представители дорожно-строительных и проектных организаций региона, а также местные жители.

Николай Хиценко, руководитель Союза дорожников Иркутской области:

— Мы осмотрели место проведения работ и полосу отвода, в которой находится техника и инертные материалы, и не увидели нарушений. Капитальный ремонт идёт согласно утверждённой документации. Инертные материалы доставляются из официального карьера. Нет отклонений от границ полосы отвода, где разрешено проводить работы. Для размещения техники и инертных материалов подрядчику предоставлен участок площадью один гектар, он использует всего треть от него. Для специалистов установлены биотуалеты, баки для сбора мусора. Прилегающая территория очень чистая.

Капитальный ремонт дороги на въезде в самый крупный населённый пункт острова Ольхон — село Хужир — идёт по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, которое он дал в 2017 году. Работы согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Организация работ идёт под контролем губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Александр Халтубаев, начальник отдела реализации объектов капитального строительства ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»:

— Сейчас на остров Ольхон автотранспортом через паромную переправу доставляют инертные материалы, как и предусмотрено проектом. Уже привезено 12 тысяч кубометров, всего будет доставлено 30 тысяч кубометров. Материалы складируют на участке, согласованном с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. По согласованию с этой структурой там размещена и используется дробильная установка. На ней перерабатывают инертные материалы в щебёночно-песчаную смесь.

Долгое время не удавалось начать работы из-за жёсткого природоохранного законодательства, которое ограничивает любую производственную деятельность в границах особо охраняемой природной территории. Специалисты ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» смогли разработать проектную документацию, которая учитывает все требования природоохранного законодательства, и согласовать её в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Общая протяжённость дорог на Ольхоне, которые планируют привести в нормативное состояние, составляет 40 километров. Также в Иркутской области разработан проект капитального ремонта всех дорог, ведущих на Байкал, проходящих в особо охраняемой природной территории.

Из-за особых условий капитальный ремонт 5,5 километра дороги на острове Ольхон обойдется 269,8 миллиона рублей. На стоимость влияют выполнение требований природоохранного законодательства, дальняя доставка техники и строительных материалов.

До начала работ территорию осмотрели эксперты Прибайкальского национального парка. Они огородили красными лентами места произрастания и проживания эндемичных и охраняемых видов флоры и фауны этого места. Подрядчики обходят или объезжают эту территорию. Во время работ используют только те материалы, которые не наносят вреда окружающей среде.

Из-за особых условий капитальный ремонт дороги на острове Ольхон обойдется 269,8 миллиона рублей

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