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Компания "Яндекс" стала лауреатом премии "Знание" за общий вклад в просвещение

Компания "Яндекс" стала лауреатом премии "Знание" за общий вклад в просвещение

Компания "Яндекс", проект "Большая перемена" и просветитель Лео Бокерия стали лауреатами просветительской премии страны "Знание" в основной номинации "За общий вклад в просвещение". Награды на церемонии, проходившей в Московском театре мюзикла, вручил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Премия учреждена российским обществом "Знание" и задумана как главная просветительская премия России и проводится впервые, но станет ежегодной. 

Номинантов отбирала экспертная комиссия из общественных и государственных деятелей, ученых и представителей ведущих вузов страны. Она определила шорт-листы по каждой номинации, в которые в сумме вошли 103 номинанта. Заявки оценивались по трем критериям — масштаб, социальная значимость и уникальность проекта или деятельности просветителя. 29 ноября в отеле "Интерконтиненталь" состоялось заседание Почетного жюри премии, в ходе которого и были определены лауреаты "Зрения". В состав жюри вошли почетные представители науки, культуры искусства, государственные деятели а также лидеры бизнес-сообщества. В этот же день стартовало открытое голосование на официальном сайте премии. Жители России выбирали победителя в специальной номинации "По версии слушателей".

На соискание премии в общей сложности было подано 3053 заявки из 80 регионов России. Самой популярной стала номинация "За общий вклад в просвещение" (14 процентов от общего числа заявок), также много заявок было подано на премии "Культура и искусство" (12 процентов), "За активную просветительскую деятельность в школе" (11 процентов) и "История" (10 процентов).

Лауреатов премии пригласят к сотрудничеству с обществом "Знание". Они также получат статус резидента "Центра знаний" на горе Машук в Пятигорске — это откроет им доступ к широким возможностям мультимедийной инфраструктуры и комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента. Также резиденты центра получат поддержку "Знания" в продвижении их просветительских проектов на широкую аудиторию.

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По материалам: uposters.ru

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