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Компания экс-министра связи РФ исключила сооснователя «Финико» из числа учредителей

Компания экс-министра связи РФ исключила сооснователя «Финико» из числа учредителей


Бывший министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и его партнер по ООО «З-Сити» Азат Тухватуллин через суд добились исключения сооснователя финансовой пирамиды "Финико" Эдварда Сабирова из числа учредителей.


Согласно картотеке дел Арбитражного суда Татарстана, 6 декабря судья полностью удовлетворил иск. Тухватуллин выступил в качестве истца, третьими лицами были ООО «Развитие Иннополиса», Межрайонная инспекция ФНС №18 по Республике Татарстан и «З-Сити».


Партнер Никифорова по компании потребовал исключить Сабирова из числа учредителей еще в августе 2021 года. Дело несколько раз откладывали. Ответчик и его представители на заседаниях не появлялись.


Подробности решения суда на данный момент неизвестны.


Согласно «СПАРК-Интерфакс», «З-Сити» зарегистрировали в январе 2020 года. Компанией руководит экс-глава минсвязи РФ Николай Никифоров. Эдвард Сабиров является ключевым пайщиком проекта – ему принадлежит 33,4%.


В конце 2020 года СМИ сообщали, что сооснователь «Финико» при содействии экс-министра планировал инвестировать в строительство города Иннополис в Татарстане. По словам Николая Никифорова, на начало декабря 2020 года застройщик привлек около 1,5 млрд рублей из необходимых 70 млрд. Принадлежит ли какая-то часть этой суммы Сабирову – неизвестно.


Ранее в социальных сетях обсуждали возможность привлечения Никифорова к уголовному делу из-за связей с Сабировым. Однако сам бывший министр опровергал это.


Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Им занимается центральный аппарат МВД совместно с сотрудниками управления по расследованию организованной преступности.


Соучредители пирамиды Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в международный розыск и арестованы заочно. По версии следствия, они покинули Россию через Беларусь и могут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов.


Совокупный ущерб от деятельности «Финико», по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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