Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кристина Асмус рассказала о своем бедном детстве и большой обман

Кристина Асмус рассказала о своем бедном детстве и большой обман
Актриса Кристина Асмус решила, покается перед подругой. Это сейчас артистка живет в роскошном особняке на Рублевке в несколько этажей. А в детстве, которое она провела в Королеве Московской области, в два этажа у нее была только кровать. Ведь будущая звезда воспитывалась в многодетной семье — с сестрами Екатериной, Ольгой, Кариной. Сегодня Кристина решила вспомнить свое детство и показать комнату, в которой жила с сестрами. На фото можно увидеть двухъярусную кровать, советский хрусталь, дешевые обои.
Кристина Асмус Актриса рассказала, что в тот момент — ей было 14 лет — она была дико закомплексованной и неуверенной в себе. И она мечтала дружить с «королевой школы танцев» Люсей. И ради этого даже однажды пошла на обман. «У меня это был один из самых болезненных периодов в жизни… Я была очень закрыта, стеснительна, закомплексована, у меня почти не было друзей. И я очень хотела дружить с этой Люсей. И мы дружили… Но она часто рассказывала о своей лучшей подруге. И я как-то очень тяжело к этому относилась. Однажды я сказала Люсе, что умею гадать на картах! Она попросила погадать на дружбу. И тогда я сказала ей, что с той девочкой ей дружить нельзя», — покаялась звезда сериала «Интерны» в своем блоге в соцсетях и призналась, что потом всегда жалела об этом поступке и никогда больше никому не гадала. Поводом для публикации послужила записка с цветами, которую ей подарила приятельница из детства Люся после спектакля. Артистке до сих пор стыдно за тот обман. Она публично извинилась и попросила подругу откликнуться.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях детей
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях
Елизавета Боярская устроила праздник в честь 3-летия младшего сына Григория
Елизавета Боярская устроила праздник в честь 3-летия младшего сына
Молодой избранник Надежды Бабкиной восхитился ее новым имиджем
Молодой избранник Надежды Бабкиной восхитился ее новым имиджем
Громкий развод Полины Гагариной закончен
Громкий развод Полины Гагариной закончен
Эвелина Бледанс рассказала о своей сексуальной жизни
Эвелина Бледанс рассказала о своей сексуальной жизни
Кристина Асмус рассказала о своем бедном детстве и большой обман
Кристина Асмус рассказала о своем бедном детстве и большой обман
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 7 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 7 декабря 2021 года
1 евро за кВт⋅ч: эстонцы переходят на дрова из-за рекордных цен на электроэнергию
1 евро за кВт⋅ч: эстонцы переходят на дрова из-за рекордных цен на
Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые автомобили, изменения мира и прочее
Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Филипп Киркоров оказался в шоке от долгов
Филипп Киркоров оказался в шоке от долгов
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные

Топ на сегодня

Ольга Кабо показала своего красавчика сына
Ольга Кабо показала своего красавчика сына
"Чуть парик не слетел": Лазарев вырвал клок волос у Кудрявцевой на "Песне года"
"Чуть парик не слетел": Лазарев вырвал клок волос у
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Близнецов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Близнецов
Как узнать, кем вы были в прошлой жизни: 3 необычные методики
Как узнать, кем вы были в прошлой жизни: 3 необычные методики
Сын Регины Тодоренко растет любителем девчонок
Сын Регины Тодоренко растет любителем девчонок

Еще по теме

Звезда "Интернов" Кристина Асмус экстренно госпитализирована в Москве
Кристина Асмус приняла таблетку молодости (фото)
Кристина Асмус рассказала, что ее дочь очень серьезно заболела
Мимими дня: Кристина Асмус опубликовала видео со своим мужем Гариком Харламовым