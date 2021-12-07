Кристина Асмус рассказала о своем бедном детстве и большой обман

Актриса Кристина Асмус решила, покается перед подругой. Это сейчас артистка живет в роскошном особняке на Рублевке в несколько этажей. А в детстве, которое она провела в Королеве Московской области, в два этажа у нее была только кровать. Ведь будущая звезда воспитывалась в многодетной семье — с сестрами Екатериной, Ольгой, Кариной. Сегодня Кристина решила вспомнить свое детство и показать комнату, в которой жила с сестрами. На фото можно увидеть двухъярусную кровать, советский хрусталь, дешевые обои.Кристина Асмус Актриса рассказала, что в тот момент — ей было 14 лет — она была дико закомплексованной и неуверенной в себе. И она мечтала дружить с «королевой школы танцев» Люсей. И ради этого даже однажды пошла на обман. «У меня это был один из самых болезненных периодов в жизни… Я была очень закрыта, стеснительна, закомплексована, у меня почти не было друзей. И я очень хотела дружить с этой Люсей. И мы дружили… Но она часто рассказывала о своей лучшей подруге. И я как-то очень тяжело к этому относилась. Однажды я сказала Люсе, что умею гадать на картах! Она попросила погадать на дружбу. И тогда я сказала ей, что с той девочкой ей дружить нельзя», — покаялась звезда сериала «Интерны» в своем блоге в соцсетях и призналась, что потом всегда жалела об этом поступке и никогда больше никому не гадала. Поводом для публикации послужила записка с цветами, которую ей подарила приятельница из детства Люся после спектакля. Артистке до сих пор стыдно за тот обман. Она публично извинилась и попросила подругу откликнуться.