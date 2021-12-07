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Крупнейший банк Колумбии в партнерстве с Gemini откроет доступ к криптовалютам

Крупнейший банк Колумбии в партнерстве с Gemini откроет доступ к криптовалютам


Криптовалютная биржа Gemini заключила партнерство с крупнейшим банком Колумбии Bancolombia. Его клиенты получат «беспрепятственный» доступ к биткоину, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash через платформу компании.



Инициатива является частью пилотной программы под контролем Финансового управления Колумбии (SFC), запущенной ранее в этом году. В марте к эксперименту присоединился Banco de Bogotá, который занят оценкой бизнес-модели и рисков, связанных с обработкой цифровых активов.


14 декабря первая группа клиентов Bancolombia получит доступ к торговле криптовалютами. Неизвестно, кто именно вошел в их число. Стороны также не уточнили, смогут ли пользователи выводить средства.


«Это партнерство является важным шагом на пути к стратегическому расширению присутствия в Латинской Америке. Мы надеемся на тесное сотрудничество с криптовалютной экосистемой Колумбии и поддержку продуктов, которые позволят колумбийцам взять под контроль свои финансы», — заявила директор Gemini по стратегии и корпоративному развитию Синтия дель Позо Гарсия.


В январе 2021 года SFC утвердила девять криптовалютных бирж, которые примут участие в пилотном проекте. Помимо Gemini, в их число вошли Binance, Bitso и другие.


Напомним, в том же месяце Колумбия опубликовала white paper биткоина на сайте правительства.  

# Экономика
По материалам: ForkLog

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