Крупнейший банк Колумбии в партнерстве с Gemini откроет доступ к криптовалютам

Криптовалютная биржа Gemini заключила партнерство с крупнейшим банком Колумбии Bancolombia. Его клиенты получат «беспрепятственный» доступ к биткоину, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash через платформу компании.

We recently partnered with @Bancolombia to provide their customers with a seamless onramp to trade $BTC, $ETH, $LTC, and $BCH through the Gemini exchange!🇨🇴

We're excited to work closely with the Colombian crypto ecosystem and grow our presence in LATAM⬇️https://t.co/V1VA8lFdQJ — Gemini (@Gemini) December 6, 2021

Инициатива является частью пилотной программы под контролем Финансового управления Колумбии (SFC), запущенной ранее в этом году. В марте к эксперименту присоединился Banco de Bogotá, который занят оценкой бизнес-модели и рисков, связанных с обработкой цифровых активов.

14 декабря первая группа клиентов Bancolombia получит доступ к торговле криптовалютами. Неизвестно, кто именно вошел в их число. Стороны также не уточнили, смогут ли пользователи выводить средства.

«Это партнерство является важным шагом на пути к стратегическому расширению присутствия в Латинской Америке. Мы надеемся на тесное сотрудничество с криптовалютной экосистемой Колумбии и поддержку продуктов, которые позволят колумбийцам взять под контроль свои финансы», — заявила директор Gemini по стратегии и корпоративному развитию Синтия дель Позо Гарсия.

В январе 2021 года SFC утвердила девять криптовалютных бирж, которые примут участие в пилотном проекте. Помимо Gemini, в их число вошли Binance, Bitso и другие.

Напомним, в том же месяце Колумбия опубликовала white paper биткоина на сайте правительства.