Крупнейший банк Колумбии в партнерстве с Gemini откроет доступ к криптовалютам

Криптовалютная биржа Gemini заключила партнерство с крупнейшим банком Колумбии Bancolombia. Его клиенты получат «беспрепятственный» доступ к биткоину, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash через платформу компании.

We recently partnered with @Bancolombia to provide their customers with a seamless onramp to trade $BTC, $ETH, $LTC, and $BCH through the Gemini exchange!🇨🇴

We're excited to work closely with the Colombian crypto ecosystem and grow our presence in LATAM⬇️https://t.co/V1VA8lFdQJ