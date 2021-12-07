Лариса Гузеева посмеялась над девушками мечтающими о шикарной жизни

Актриса и ведущая Лариса Гузеева призналась, чем пожертвовала ради мужа. 62-летняя звезда шоу «Давай поженимся!» пришла на съемки нового выпуска телепроекта. Студию посетил 37-летний жених Денис. Он познакомился с тремя потенциальными невестами: Кристиной и двумя Анастасиями. Первая девушка расстроила жениха, ведущих и зрителей. Гостью смутил вопрос о высшем образовании, которого у нее не оказалось. Платиновая блондинка покинула эфир. Вторая невеста, Анастасия, рассказала о себе. Уроженка Воронежа уточнила, что работает в Москве клубным промоутером. Гузеева посчитала, что девушка преследует меркантильные цели и ищет богатого избранника, чтобы остаться в столице. Она потроллила собеседницу. «Я понимаю, что вас окружают крученые москвички, которые красиво живут. А вы смотрите на них, и отношения не имеете. Потому что зарплата не позволяет, нужно за жилье заплатить, поесть. Видите, как с папиками или просто состоятельные тетки, и вам также хочется. Настеньке надо выживать, клубными промоутерам много не платят, зарплаты едва хватает», — поиронизировала телеведущая.Лариса Гузеева Лариса напомнила, что работала со звездами первой величины. Она в прошлом развлекала публику. Звезда фильма «Жестокий романс» упрекнула Анастасию. «Это обслуживающий персонал. Я вела корпоратив у очень богатых людей со звездами. Для нас была отдельная коморка, где мы переодевались и ели, потому что мы обслуживающий персонал. Мы для них обслуга, мы не ели, что у них за столом», — поделилась артистка. Третья невеста сообщила о роскошном подарке – квартире от богатого женатого мужчины. Анастасия подчеркнула, что очень любит презенты. Роза Сябитова решила подшутить над собеседницей. «Это какую способность надо иметь, чтобы квартиру подарили?» — поинтересовалась она. Гузеева рассказала о своем поклоннике, от которого ей 23 года назад достались шикарные украшения. Она избавилась от них, чтобы не травмировать супруга Игоря Бухарова. «Ой, у меня тут цацки остались от предыдущего. Я их пошла и сдала в магазин какой-то левый. До сих пор жалею, там бриллианты и сапфиры! Я сдала за копейки, чтобы моему мужу нынешнему было ну как-то... А здесь целая квартира. Придет к вам, придет и скажет: «Ну ты, конечно, акробатка!»» — высказалась Лариса. Дениса смутили увеличенные губы Анастасии. Однако девушка согласилась сдуть их только, если сложатся серьезные отношения. Жених не смог определиться с выбором и в одиночестве ушел из шоу.