Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лариса Гузеева посмеялась над девушками мечтающими о шикарной жизни

Лариса Гузеева посмеялась над девушками мечтающими о шикарной жизни

Лариса Гузеева посмеялась над девушками мечтающими о шикарной жизни
Актриса и ведущая Лариса Гузеева призналась, чем пожертвовала ради мужа. 62-летняя звезда шоу «Давай поженимся!» пришла на съемки нового выпуска телепроекта. Студию посетил 37-летний жених Денис. Он познакомился с тремя потенциальными невестами: Кристиной и двумя Анастасиями. Первая девушка расстроила жениха, ведущих и зрителей. Гостью смутил вопрос о высшем образовании, которого у нее не оказалось. Платиновая блондинка покинула эфир. Вторая невеста, Анастасия, рассказала о себе. Уроженка Воронежа уточнила, что работает в Москве клубным промоутером. Гузеева посчитала, что девушка преследует меркантильные цели и ищет богатого избранника, чтобы остаться в столице. Она потроллила собеседницу. «Я понимаю, что вас окружают крученые москвички, которые красиво живут. А вы смотрите на них, и отношения не имеете. Потому что зарплата не позволяет, нужно за жилье заплатить, поесть. Видите, как с папиками или просто состоятельные тетки, и вам также хочется. Настеньке надо выживать, клубными промоутерам много не платят, зарплаты едва хватает», — поиронизировала телеведущая.
Лариса Гузеева Лариса напомнила, что работала со звездами первой величины. Она в прошлом развлекала публику. Звезда фильма «Жестокий романс» упрекнула Анастасию. «Это обслуживающий персонал. Я вела корпоратив у очень богатых людей со звездами. Для нас была отдельная коморка, где мы переодевались и ели, потому что мы обслуживающий персонал. Мы для них обслуга, мы не ели, что у них за столом», — поделилась артистка. Третья невеста сообщила о роскошном подарке – квартире от богатого женатого мужчины. Анастасия подчеркнула, что очень любит презенты. Роза Сябитова решила подшутить над собеседницей. «Это какую способность надо иметь, чтобы квартиру подарили?» — поинтересовалась она. Гузеева рассказала о своем поклоннике, от которого ей 23 года назад достались шикарные украшения. Она избавилась от них, чтобы не травмировать супруга Игоря Бухарова. «Ой, у меня тут цацки остались от предыдущего. Я их пошла и сдала в магазин какой-то левый. До сих пор жалею, там бриллианты и сапфиры! Я сдала за копейки, чтобы моему мужу нынешнему было ну как-то... А здесь целая квартира. Придет к вам, придет и скажет: «Ну ты, конечно, акробатка!»» — высказалась Лариса. Дениса смутили увеличенные губы Анастасии. Однако девушка согласилась сдуть их только, если сложатся серьезные отношения. Жених не смог определиться с выбором и в одиночестве ушел из шоу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Полицейские Усть-Илимска разыскивают без вести пропавшую Елену Селиванову
Полицейские Усть-Илимска разыскивают без вести пропавшую Елену
За 10 месяцев Сбер в Иркутской области выдал больше кредитов, чем 2020-м
За 10 месяцев Сбер в Иркутской области выдал больше кредитов, чем
В Иркутске таможенники изъяли у гражданина Узбекистана незадекларированные 3,3 тысячи долларов
В Иркутске таможенники изъяли у гражданина Узбекистана
Супруги-медики из Братска перевели телефонным аферистам 1,5 миллиона рублей
Супруги-медики из Братска перевели телефонным аферистам 1,5 миллиона
Руслан Болотов приглашает неравнодушных иркутян принять участие в проекте #вместесМэром
Руслан Болотов приглашает неравнодушных иркутян принять участие в
Роспотребнадзор РФ сократил срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 с 72 до 48 часов
Роспотребнадзор РФ сократил срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 с 72
Лунный посевной календарь на 2022 год
Лунный посевной календарь на 2022 год
«Что не так с вашей собакой»: Люди делятся фотографиями своих «неисправных» четвероногих любимцев (15 новых фото)
«Что не так с вашей собакой»: Люди делятся фотографиями своих
Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии в Москве
Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии в Москве
32 тысячи школьников Красноярского края занимаются в центрах «Точка роста»
32 тысячи школьников Красноярского края занимаются в центрах «Точка
В Салехарде стартовал форум молодых лидеров Арктического совета ICE
В Салехарде стартовал форум молодых лидеров Арктического совета ICE
В 2022 году в Омском педагогическом колледже № 1 удвоится выпуск по специальности «дошкольное образование»
В 2022 году в Омском педагогическом колледже № 1 удвоится выпуск по

Топ на сегодня

Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые автомобили, изменения мира и прочее
Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях детей
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях

Еще по теме

Лариса Гузеева шокировала страстным рэпом в «Давай поженимся»
Невеста оседлала жениха на «Давай поженимся!» и смутила Гузееву
Устроившая сеанс черной магии «отвратительная невеста» довела Гузееву до слез
Переболевший коронавирусом жених напугал ведущих «Давай поженимся!»