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Леонид Ярмольник с женой побывали на выставке своей дочери

Леонид Ярмольник с женой побывали на выставке своей дочери
Актер Леонид Ярмольник поделился редкими семейными кадрами с женой и дочерью. Артист посетил выставку стеклянных скульптур, созданных Александрой. Известный российский актер, продюсер, ведущий Леонид Ярмольник вместе с женой Оксаной воспитал единственную дочь. Александре 38 лет. Звездный папа решил похвастаться работами своей наследницы. У нее творческая профессия. Дочь знаменитых супругов изготавливает стеклянные скульптуры. И Александра организовала выставку, на которую пригласила родителей. Леонид Ярмольник поделился в личном блоге редкими семейными фото.
Леонид Ярмольник с женой Оксаной «С Ксенией на открытии персональной выставки моей Сашки @yarmolnik_glass. Виртуозная работа со стеклом! ❤️»— отметил артист. «Отличные работы👏👏👏», «Настоящий художник ваша дочь. Браво 👏»,  «😘ваша дочь- большая умница✌️🔥🔥🔥», «У талантливых родителей - талантливые дети! Браво!🔥», «Настоящий художник ваша дочь. Браво 👏», «Крутая у вас дочь, талантливая», «Красавица-дочь, и не менее шедевральные работы!👍👍👍»,  «Поздравляю, какая красота, молодец ❤️», «Талантливо!!! Поздравляю! В таком творческом семействе и не может быть иначе!!»,  — откликнулись поклонники в Instagram.
Александра Ярмольник Напомним, Леонид Ярмольник в 1983 году женился на Оксане Афанасьевой. Она является дизайнером, театральным художником по костюмам. 2 декабря 1983 года у супругов появилась на свет дочь. Александра подарила своим родителям двух внуков. Сейчас Петру 7 лет, а Павлу 4 года.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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