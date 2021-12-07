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Ляйсан Утяшева рассказала о своем увольнении из шоу «Танцы»

Ляйсан Утяшева рассказала о своем увольнении из шоу «Танцы»
Ходили слухи, что гимнастку Ляйсан Утяшеву уволили из танцевального шоу. Спортсменка прокомментировала появившиеся многочисленные слухи, что якобы не так давно она покинула проект «Танцы». «Так, ребят, я не даю интервью! Но конечно, в «Танцах» я всегда», сказала Ляйсан Утяшева.
Ляйсан Утяшева Ранее в некоторых СМИ появилась информация, якобы Ляйсан Утяшеву заменит в шоу «Танцы» экс-участница проекта Ульяна Пылаева. Надо сказать, что тандемы из основного ведущего и «помощника за кулисами» есть во многих телепроектах. Напомним, что Ляйсан Утяшева ведет проект «Танцы» с 2014 года. Ее недоброжелатели не раз утверждали, что на шоу она попала благодаря своему мужу. Добавим, что факт ухода Утяшевой из «Танцев» уже опровергли на канале ТНТ, сообщает «Комсомольская правда».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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