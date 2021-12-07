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Любаша прокомментировала скандал с Лерой Кудрявцевой

Любаша прокомментировала скандал с Лерой Кудрявцевой
Ведущая Лера Кудрявцева раскритиковала выступление певицы. Очередной выпуск шоу «Суперстар» оказался скандальным. Певица Любаша не стала молчать после выбывания из проекта и прокомментировала ситуацию. Ссора с членами жюри проекта «Суперстар» на НТВ произошла из-за того, как Любаша исполнила композицию «Не волнуйтесь, тетя». Артистка изменила аранжировку, посчитав, что так песня будет звучать актуальнее. Однако это не понравилось ни Сергею Соседову, ни Лере Кудрявцевой. Последняя и вовсе поставила Любаше 0 баллов. Такая несправедливость возмутила звезду, поэтому она устроила скандал. Так или иначе, Любаша вылетела из проекта. Теперь же композитор прокомментировала ситуацию в социальных сетях. «Тем, кто нас не понимает, бесполезно объяснять. А тем, кто понимает, объяснять не нужно. Как я рада, друзья, что вы есть у меня! Умные, глубокие, творческие, умеющие читать подтекст, видеть полутона, анализировать и делать выводы. Именно для вас моя музыка и стихи. Ваши комментарии, сообщения и звонки для меня необходимы. Остальных, «бойцов за культуру и мораль», прошу не беспокоиться и удалиться», — поделилась эмоциями Любаша.
Лера Кудрявцева Вот только далеко не все поклонники поддержали композитора. Некоторые из них пришли к выводу, что Любаша была слишком груба. «Вы вели себя отвратительно. Не можете адекватно воспринимать критику в свой адрес, не участвуйте в шоу, где вас будут оценивать»; «Обычно я вами восхищаюсь, но в этот раз выступление и правда было не очень хорошим»; «Учитесь работать с замечаниями и все будет отлично», — делились мнениями подписчики звезды. Композитор и до этого была недовольна судейством. В одном из интервью звезда заявляла, что члены жюри не имеют права критиковать ее. Именно поэтому некоторые промежуточные результаты она считала несправедливыми. После выбывания из шоу Любаша сосредоточилась на своей профессиональной деятельности. Сейчас она не только пишет хиты для других артистов, но и сама регулярно выходит на сцену.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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