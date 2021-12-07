Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Раков

Вадим Карасев

Раки только на первый взгляд кажутся людьми, у которых просто не может быть врагов. На самом деле, их довольно много. Астрологи рассказали, среди каких Знаков Зодиака их больше всего.

Раки — непростые люди, но это не значит, что они заслуживают ненависти. Помните, что у каждого из нас есть как темные, так и светлые стороны. Старайтесь обращать внимание преимущественно на светлую сторону характера любого человека.

Овен

Раки — неторопливые личности. Они стараются не спешить, принимать взвешенные решения и в целом не любят суеты. Овны же — это их полная противоположность. Если Раков это не особо напрягает, то Овны очень не любят скуку и медлительность Раков, которые очень неторопливо принимают решения и лишены запала, огня в глазах.

Близнецы

Близнецы стараются не принимать важных решений. Они стремятся к легкости, а Раки вечно все усложняют. Из-за этого появляется некая неприязнь, особенно если Раки занимают высокую должность, а Близнецы являются их подчиненными.

Лев

Раки постоянно предъявляют претензии и могут открыто критиковать как самых близких людей, так и малознакомых личностей. Львы не позволяют никому критику в свой адрес, поэтому Раков они просто терпеть не могут. Конечно, они недолюбливают их втайне, потому что время от времени между ними получается прекрасная команда.

Дева

Девы ненавидят Раков, потому что те часто распускают слухи и искажают информацию, подстраивая ее под себя. Это заставляет Дев с опаской относиться к Ракам, а также избегать с ними всяческого общения. До открытых противостояний дело доходит редко, но Девы очень часто недолюбливают представителей данного Водного Знака.

Рыбы

Раки нередко манипулируют людьми, а Рыбы зачастую слишком поздно осознают, что попали в сети. Коварные и крайне умные Раки с легкостью обводят Рыб вокруг пальца, заставляя их делать то, что те делать не хотят. Когда Рыбы начинают понимать, что ими воспользовались, в них начинает расти неприязнь к Ракам — стойкая и сильная.