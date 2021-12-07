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Лучшая пенсионная система мира столкнулась с проблемами из-за избытка денег

Лучшая пенсионная система мира столкнулась с проблемами из-за избытка денег


Пенсионная система Исландии, признанная недавно лучшей в мире, столкнулась с проблемами из-за избытка средств. В ней накопилось столько денег, что их стало некуда вкладывать, пишет Bloomberg.

В активах исландских пенсионных фондов в два раза больше средств, чем в экономике страны, поэтому правительство рассматривает возможность приобретать больше ценных бумаг на иностранных фондовых рынках. По действующему законодательству доля зарубежных холдингов в активах исландских пенсионных фондов не может превышать 50 процентов. Министр финансов Исландии Бьярни Бенедиктссон сообщил, что пенсионные сбережения граждан составляют 6,4 триллиона крон (49 миллиардов долларов). «Разумеется, мы не можем ограничить все инвестиционные возможности внутренним рынком», — заявил министр.

В 2020 году пенсионные фонды Исландии увеличили долю своих активов на зарубежных рынках до 35 процентов — на 11 процентов больше, чем в 2010 году. Некоторые фонды приблизились к внутренним лимитам для зарубежных вложений и были вынуждены перестать инвестировать. В связи с этим Исландская ассоциация пенсионных фондов предложила полностью отменить инвестиционный лимит или повысить его с 50 до 60-65 процентов. «Нам нужно прислушиваться к желанию фондов иметь больше свободы действий для иностранных инвестиций, продумывая каждый шаг», — сказал глава Центрального банка Асгейр Йонссон. Вскоре он выскажет мнение по этому вопросу.

Глава регулятора заявил, что любое увеличение зарубежных инвестиций пенсионных фондов должно быть постепенным и соответствовать развитию внутренней экономики. Слишком резкое изменение может привести к дестабилизации кроны, предупреждает Йонссон. В прошлом году ЦБ заключил с пенсионными фондами договор о приостановке иностранных инвестиций на шесть месяцев в разгар пандемии, чтобы защитить курс кроны от колебаний.

В конце октября пенсионная система Исландии была признана лучшей в мире по версии Mercer CFA Institute. Следом расположились Нидерланды и Дания. Последнее место в списке из 43 стран занял Таиланд. В Исландии самый низкий уровень бедности среди граждан старше 66 лет — 2,8 процента. Для сравнения: в США это показатель составляет 23,1 процента, в Китае — 39 процентов.
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По материалам: Sivator

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