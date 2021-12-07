Лунный посевной календарь на 2022 год

Вадим Карасев

Вырастить отменный урожай и позаботиться о комнатных растениях поможет лунный посевной календарь. Отраженные в нем рекомендации астрологов будут актуальны тем, кто любит заниматься посадкой растений и уходом за ними.

Вырастить отменный урожай и ухаживать за своими посадками важно в благоприятные дни, когда Луна дарит энергетику роста и развития. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обратить внимание на советы лунного календаря, чтобы вовремя начать посевные работы, не упустить возможности вырастить крепкую рассаду и наслаждаться собственными фруктами и овощами.

Январь

В январе многие начинают подготовку к дачному сезону и выбирают семена, а также заботятся о комнатных цветах. В этом месяце важным фактором роста и развития растений будет соблюдение температурного режима, а также использование специальных ламп, увеличивающих световой день.

Февраль

5-8, 11-13, 15-19, 25-27.1, 2, 10, 31.

Последний месяц зимы — ответственное время, когда на подоконниках появляются первые всходы. Вырастить хорошую рассаду будет проще, если ухаживать за ней в благоприятное время и учитывать влияние Луны. Цветоводам и садоводам важно помнить о том, что воздух нужно увлажнять, чтобы растения не начали вытягиваться и не погибли.

Март

3, 4, 8-10, 12-15, 17, 22-24, 27.21, 26, 28.

Начало весны — время для активной заботы о своих растениях. Приближается сезон посадок, и садоводам важно подкормить рассаду. В этом месяце многие пересаживают овощные культуры, и делать это лучше всего в благоприятные по энергетике дни. Немаловажен и уход за комнатными цветами, которые также вступают в фазу активного роста, требуя подкормки, достаточного освещения и полива.

Апрель

3, 7, 8, 10-13, 15-17, 19, 21-23, 25, 26, 30.1, 28.

Второй месяц весны — время подготовки грядок и теплиц. В некоторых регионах уже начинаются посевные работы, и дачники спешат посадить рассаду, чтобы получить урожай вовремя. Этот месяц важен для растений, и не упустить лучшее время для посадки пересадки выращенных культур поможет лунный календарь.

Май

3-6, 7, 9, 10, 12-16, 18-20, 22, 26, 27.1, 2, 29, 30.

Последний месяц весны — время посадок и посевных работ. В начале месяца еще возможны заморозки, поэтому садоводам и дачникам важно учитывать погодные условия. В этом месяце начинают сажать зелень и занимаются посадкой картофеля, ранних сортов капусты, томатов и кабачков.

Июнь

3-6, 10, 11-15, 17, 19, 23, 24.22, 29, 30.

В июне основные работы по посадкам завершены, и в этом месяце занимаются в основном уходом за растениями. Посадка новых культур в благоприятные дни месяца позволит получить богатый урожай и не остаться в зиму без вкусных угощений, выращенных своими руками. В июне можно смело сажать и многолетние цветы, однако необходимо помнить о перепадах температур и позаботиться об укрывном материале, чтобы не лишиться посадок.

Июль

2, 3, 7-16, 20, 21, 30.6, 17, 27, 28.

Середина лета — время первого сбора урожая. Ягоды и овощи консервируют, а также досаживают зелень, чтобы не оставаться без витаминных добавок к столу. В этом месяце занимаются прополкой, а также высеивают цветы на клумбы, чтобы до поздней осени наслаждаться яркими красками.

Август

1, 4, 5, 8, 9, 10, 12-14, 18, 21-23, 26, 31.15, 29, 30.

Август завершает лето, и этот месяц — прекрасное время для сбора урожая, а также посадок. Цветоводы и дачники смогут заняться высадкой зелени, а также посеять редис, который успеет вырасти до заморозков. Также в этот период сажают деревья и кустарники, которые успешно приживаются.

Сентябрь

1-4, 6-11, 14, 18, 23, 24, 30, 31.15, 26, 27.

В первом месяце осени работ по саду всегда много: сбор урожая, обработка грядок, посадка плодоносящих кустарников. В сентябре начинают сажать лук и чеснок под зиму, а также заботятся о комнатных растениях, пересаживая их в просторные горшки и обрезая лишние побеги, формируют кроны у декоративных деревьев и лиан.

Октябрь

1-3, 5-7, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 28, 29, 30.12, 24, 25.

Середина осени — время для сбора последнего урожая и посадок под зиму. В этом месяце сажают многолетние растения, а также деревья и кустарники, если позволяют погодные условия. Подготовка к зимнему периоду подходит к концу, а работа в зимнем саду набирает обороты.

Ноябрь

1, 2, 4-8, 11-13, 16, 18, 26-31.23-25.

В ноябре работы в садах и огородах завершаются. В этом месяце сажают лишь зелень и цветы, которые успешно растут в домашних условиях. Садоводы и огородники могут поэкспериментировать и вырастить урожай у себя дома, подобрав сорта, способные плодоносить в зимний период.

Декабрь

1, 3, 4, 8, 9, 13, 22, 26, 27, 29, 30.16-18, 20, 23, 28.

В начале декабря можно смело сеять зелень и редис, чтобы к новогоднему столу получить отменный урожай. Не обходят вниманием и домашние растения — им нужен особый уход и забота, чтобы успешно перезимовать и не погибнуть из-за недостатка света или влаги. Зимой не хватает ярких красок, поэтому стоит обратить внимание на цветущие комнатные растения. Они скрасят время и помогут привлечь счастье.

1, 2, 5-7, 8, 10, 20, 21, 25, 27-29.22, 23, 31.