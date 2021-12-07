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Максим Аверин обошел Александра Домогарова

Максим Аверин обошел Александра Домогарова
Актер Максим Аверин получил заветную награду. Александр Домогаров выступил с заявлением о победе соперника. Максим Аверин убедил в превосходстве своего конкурента. В минувший понедельник прошла церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда театрала». Путем голосования в конкурсе состязались талантливые артисты, не раз доказавшие публике свое мастерство. Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» стал Максим Аверин, а актер Александр Домогаров с театральным амплуа Ричарда Третьего потерпел поражение. Проигравший отказался давать журналистам интервью после мероприятия, о чем сообщил в своем «Инстаграм». Спустя время, вдали от любопытной публики Александр Домогаров решил выразить свое мнение об итогах церемонии.
Александр Домогаров Оказалось, мужчина был уверен в оглушительном провале. По словам актера, конкуренция была слишком мощной. Так что Максим Аверин явно утер нос своему сопернику, раз тот даже не верил в свои силы. «Зритель решает, кто из нас достоин или не достоин. Поздравляю!» — высказался Александр Домогаров. Некоторые поклонники артиста были расстроены его поражением и подняли шумиху. Они решили, что выигрыш Максима Аверина подстроили нечестным образом. Александру Домогарову поступили пронзительные комментарии фанатов. «Уверена, была подтасовка голосования!», «Зритель голосовал за вас», «Вы — лучший! Вы — неповторимый! И это так!» — написали россияне.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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