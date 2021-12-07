Маша Распутина собралась судиться с Малаховым

Певица Маша Распутина считает, что ее оклеветали. 57-летняя артистка не намерена оставлять все как есть в деле со скандалом о ее словах про Жанну Фриске. Напомним, в одном из ток-шоу бывшая жена мужа Распутиной Елена Захарова заявила, что смерть солистки «Блястящих» Маша прокомментировала так: «На одну шлюху стало меньше». Присутствовавший в студии отец Жанны Владимир Фриске не смог сдержать слез, услышав это. А после эфира поклонники покойной певицы ополчились на артистку, якобы произнесшую такие слова.Маша Распутина Распутина в ответ заявила, что ей приписали ложное высказывание. Свою правду она намерена защищать по закону. Маша наняла звездного адвоката Сергея Жорина, и тот уже подготовил заявление в правоохранительные органы по статье «Клевета». «Теперь в рамках доследственной проверки необходимо установить все обстоятельства, предшествовавшие совершению преступления», — прокомментировал юрист изданию StarHit. Напомним, Жанна Фриске умерла в возрасте 40 лет в 2015 году. Смерти певицы предшествовали несколько месяцев тяжелой борьбы с опухолью головного мозга. А после трагедии семья артистки и отец ее ребенка Дмитрий Шепелев вступили в долгую череду споров и скандалов.