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Министр просвещения России Сергей Кравцов исполнит желание ребёнка в рамках акции «Ёлка желаний»

Министр просвещения России Сергей Кравцов исполнит желание ребёнка в рамках акции «Ёлка желаний»

8 декабря в Санкт-Петербурге стартует Всероссийская акция «Ёлка желаний», её откроют Министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, информирует Минпросвещения России. 

Акция проводится для детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот.

В прошлом году Сергей Кравцов исполнил новогоднее желание ученика второго класса школы № 2 города Нытва Пермского края Никиты Останина. Мальчик мечтал побывать в Великом Устюге и встретиться с Дедом Морозом.

Акция «Ёлка желаний» инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе». В этом году она проводится уже в четвёртый раз, её поддерживает Фонд президентских грантов. К акции традиционно присоединяются глава государства и члены Правительства. За время существования акции было исполнено 21 450 желаний.

«Ёлка желаний» даёт возможность исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот.

# Общество
По материалам: edu.ru

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