Минпросвещения России планирует проводить олимпиаду по искусственному интеллекту ежегодно – Татьяна Васильева

Министерство просвещения Российской Федерации планирует проводить всероссийскую олимпиаду школьников по искусственному интеллекту ежегодно, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра просвещения России Татьяну Васильеву.

Об этом замминистра заявила в ходе онлайн-трансляции церемонии награждения победителей состязания.

«Минпросвещения России будет проводить олимпиаду по искусственному интеллекту ежегодно. А в перспективе планируется включение олимпиады по искусственному интеллекту в перечень олимпиад школьников», – отметила Татьяна Васильева.

Ранее сообщалось, что победителем всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту стал Семен Комаров, ученик 9-го класса гимназии № 5 города Новороссийска (Краснодарский край). Второе место занял Алексей Зайцев, ученик 10-го класса гимназии № 6 города Мурома (Владимирская область), третье – Илья Катаев, ученик 9-го класса Кировского физико-математического лицея (Кировская область).

Заявки на участие в олимпиаде подали более 10 тысяч учеников 8–11-х классов из почти 2 тысяч общеобразовательных организаций 77 субъектов Российской Федерации, участниками основного этапа состязаний стали 1720 школьников.

Олимпиада проводилась Министерством просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» в целях реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Организационно-техническое и научно-методическое сопровождение олимпиады обеспечивал Институт стратегии развития образования Российской академии образования.