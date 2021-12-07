Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Минпросвещения России планирует проводить олимпиаду по искусственному интеллекту ежегодно – Татьяна Васильева

Минпросвещения России планирует проводить олимпиаду по искусственному интеллекту ежегодно – Татьяна Васильева

Минпросвещения России планирует проводить олимпиаду по искусственному интеллекту ежегодно – Татьяна Васильева

Министерство просвещения Российской Федерации планирует проводить всероссийскую олимпиаду школьников по искусственному интеллекту ежегодно, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра просвещения России Татьяну Васильеву. 

Об этом замминистра заявила в ходе онлайн-трансляции церемонии награждения победителей состязания.

«Минпросвещения России будет проводить олимпиаду по искусственному интеллекту ежегодно. А в перспективе планируется включение олимпиады по искусственному интеллекту в перечень олимпиад школьников», – отметила Татьяна Васильева.

Ранее сообщалось, что победителем всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту стал Семен Комаров, ученик 9-го класса гимназии № 5 города Новороссийска (Краснодарский край). Второе место занял Алексей Зайцев, ученик 10-го класса гимназии № 6 города Мурома (Владимирская область), третье – Илья Катаев, ученик 9-го класса Кировского физико-математического лицея (Кировская область).

Заявки на участие в олимпиаде подали более 10 тысяч учеников 8–11-х классов из почти 2 тысяч общеобразовательных организаций 77 субъектов Российской Федерации, участниками основного этапа состязаний стали 1720 школьников.

Олимпиада проводилась Министерством просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» в целях реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Организационно-техническое и научно-методическое сопровождение олимпиады обеспечивал Институт стратегии развития образования Российской академии образования.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Полицейские Усть-Илимска разыскивают без вести пропавшую Елену Селиванову
Полицейские Усть-Илимска разыскивают без вести пропавшую Елену
За 10 месяцев Сбер в Иркутской области выдал больше кредитов, чем 2020-м
За 10 месяцев Сбер в Иркутской области выдал больше кредитов, чем
В Иркутске таможенники изъяли у гражданина Узбекистана незадекларированные 3,3 тысячи долларов
В Иркутске таможенники изъяли у гражданина Узбекистана
Супруги-медики из Братска перевели телефонным аферистам 1,5 миллиона рублей
Супруги-медики из Братска перевели телефонным аферистам 1,5 миллиона
Руслан Болотов приглашает неравнодушных иркутян принять участие в проекте #вместесМэром
Руслан Болотов приглашает неравнодушных иркутян принять участие в
Роспотребнадзор РФ сократил срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 с 72 до 48 часов
Роспотребнадзор РФ сократил срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 с 72
Лунный посевной календарь на 2022 год
Лунный посевной календарь на 2022 год
«Что не так с вашей собакой»: Люди делятся фотографиями своих «неисправных» четвероногих любимцев (15 новых фото)
«Что не так с вашей собакой»: Люди делятся фотографиями своих
Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии в Москве
Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии в Москве
32 тысячи школьников Красноярского края занимаются в центрах «Точка роста»
32 тысячи школьников Красноярского края занимаются в центрах «Точка
В Салехарде стартовал форум молодых лидеров Арктического совета ICE
В Салехарде стартовал форум молодых лидеров Арктического совета ICE
В 2022 году в Омском педагогическом колледже № 1 удвоится выпуск по специальности «дошкольное образование»
В 2022 году в Омском педагогическом колледже № 1 удвоится выпуск по

Топ на сегодня

Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые автомобили, изменения мира и прочее
Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях детей
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях

Еще по теме

Подведены итоги Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту
10 тысяч школьников участвуют во Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту
На второй этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту прошли 1720 школьников
Подбор контента к урокам сможет осуществлять искусственный интеллект