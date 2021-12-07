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Минтруд готов дополнительно увеличить пенсии при высокой инфляции

Минтруд готов дополнительно увеличить пенсии при высокой инфляции

Тема: Все о пенсиях в России


14:25  Автор: Евгения Филиппова



В случае превышения инфляции над уровнем индексации страховых пенсий в 2022 году может быть принято решение о дополнительном увеличении выплат, соответствующие меры уже подготовлены. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, выступая 7 декабря в Госдуме.

Согласно федеральному бюджету, на 2022 год заложена индексация страховых пенсий на 5,9 процента. При этом, по прогнозу Центробанка, по итогам 2021 года инфляция в России составит 7,4 — 7,9 процента.

По словам Котякова, Минтруд по поручению президента подготовил предложения по дополнительной компенсации роста цен.

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«Мы сейчас в рамках дополнительного поручения президента о необходимости предоставления вариантов дополнительной компенсации высокой инфляции подготовили свои предложения. В ближайшее время будут приняты соответствующие решения», — сказал министр.

Он также напомнил, что проиндексированные пенсии выплачивают неработающим пенсионерам, а работающим людям пенсионного возраста размер индексации учитывают на их лицевом счёте.

Индексация пенсий происходит с 1 января 2022 года.



#пенсии


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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