Минтруд готов дополнительно увеличить пенсии при высокой инфляции
Тема: Все о пенсиях в России
14:25 Автор: Евгения Филиппова
В случае превышения инфляции над уровнем индексации страховых пенсий в 2022 году может быть принято решение о дополнительном увеличении выплат, соответствующие меры уже подготовлены. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, выступая 7 декабря в Госдуме.
Согласно федеральному бюджету, на 2022 год заложена индексация страховых пенсий на 5,9 процента. При этом, по прогнозу Центробанка, по итогам 2021 года инфляция в России составит 7,4 — 7,9 процента.
По словам Котякова, Минтруд по поручению президента подготовил предложения по дополнительной компенсации роста цен.
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«Мы сейчас в рамках дополнительного поручения президента о необходимости предоставления вариантов дополнительной компенсации высокой инфляции подготовили свои предложения. В ближайшее время будут приняты соответствующие решения», — сказал министр.
Он также напомнил, что проиндексированные пенсии выплачивают неработающим пенсионерам, а работающим людям пенсионного возраста размер индексации учитывают на их лицевом счёте.
Индексация пенсий происходит с 1 января 2022 года.
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