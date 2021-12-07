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Миссии в Halo Infinite нельзя будет проходить повторно

Миссии в Halo Infinite нельзя будет проходить повторно


Уже завтра, 8 декабря, состоится релиз Halo Infinite на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Игрокам станет доступна сюжетная кампания долгожданного проекта 343 Indsutries. Становится известно все больше деталей об игре, и Polygon сообщает о еще одной из них — в игре Halo Infinite нельзя будет повторно проходить сюжетные миссии.

Игроки не смогут в Halo Infinite заново запустить в рамках одного сейва сюжетные миссии. Это означает, что игроки, которые хотят получить все достижения или собрать все предметы коллекционирования, могут что-то пропустить, и у них не будет возможности вернуться к этим миссиям. Особенно эта проблема актуальна для первых двух миссии Halo Infinite, после прохождения которых игроки получают доступ к открытому миру. В открытом мире игроки смогут вернуться к тем локациям, где они уже выполнили миссии, чтобы найти предметы коллекционирования.

Представитель Microsoft подтвердил, что сюжетные миссии нельзя проходить повторно:

Миссии, подобные первым двум, где вы еще не участвуете в игре [полноценно], вы не можете заново запустить из того же файла сохранения.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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