Молодой избранник Надежды Бабкиной восхитился ее новым имиджем

Певица Надежда Бабкина на премьере шоу «Голоса Вселенной», приуроченного к 45-летию ансамбля «Русская песня», выступила в разных образах. Евгений Гор оценил эпергию и имидж своей возлюбленной. Из-за разных рабочих графиков Надежда Бабкина не так много времени проводит со своим гражданским мужем Евгением Гором. Накануне артистке повезло — избранник освободил от дел вечер воскресенья, чтобы поддержать её на выступлении. Артист пришел на премьеру шоу «Голоса Вселенной» в театре «Русская песня». Во время представления Гор в очередной раз удивился: откуда у Надежды Георгиевны столько энергии? 71-летняя народная артистка пела, танцевала и заряжала хорошим настроением всех зрителей. Своим драйвом она затмевала многих молодых участниц коллектива.Надежда Бабкина «Прича — огонь! Ну и халатик — вообще! Не понимаю, где она берет эту энергию?»— восхитился Бабкиной её возлюбленный. Кстати, во время шоу Надежда Георгиевна продемонстрировала и более смелый образ с розовым париком на голове. Звезда эстрады не боится пробовать что-то новое и, кажется, в этом кроется секрет её вечной молодости.Надежда Бабкина Впрочем, откуда Бабкина черпает энергию, можно только догадываться. Зато давно известно, как артистка борется с внешними возрастными изменениями. Надежда Георгиевна неоднократно делала пластические операции. Она не стесняется в этом признаваться и уговаривает остальных, что в этом нет ничего постыдного. «Если идут возрастные изменения и массаж с масками уже бессильны, надо делать операцию», — считает Бабкина.