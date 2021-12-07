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Муж Анны Седоковой снова лишился работы

Муж Анны Седоковой снова лишился работы
Супругу певицы Анны Седоковой, Янису Тимме не везет с карьерой.   Баскетболисту сопутствуют неудачи в карьере. Стало известно, что представители спортивного клуба «УНИКС» решили не продолжать сотрудничество с баскетболистом. В ноябре 29-летний Янис Тимма заключил контракт с казанским клубом «УНИКС» на месяц с возможностью дальнейшего продления. Вот только команда больше не нуждается в услугах латвийской звезды. Об этом представители коллектива сообщили журналистам 6 декабря. «Стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении дальнейшего сотрудничества. Благодарим латвийского форварда за вклад в победы команды и желаем успехов в дальнейшей карьере», — гласит сообщение на официальной странице клуба.
Анна Седокова с мужем Играя за «УНИКС» Янису не удалось показать высокие результаты. Спортсмен принял участие в трех играх Евролиги, и, по всей видимости, руководство коллектива ждало от него куда больших успехов. Черная полоса в карьере началась у Яниса в феврале 2021 года. Во время матча «Химок» с «Зелена-Гурой» в Единой лиге ВТБ Тимма в очередной раз не попал в основной состав, что очень его возмутило. Спортсмен ушел в раздевалку, после чего больше не появлялся на тренировках команды. После окончания сотрудничества с «Химками» Тимма долго не мог найти новый клуб, поэтому ему приходилось тренироваться самостоятельно. Многие поклонники связывали карьерные проблемы баскетболиста с его личной жизнью. Однако Анна Седокова подчеркивала, что не оказывает влияния на мужа в рабочих вопросах. Пока неизвестно, где планирует продолжить карьеру Тимма. На родине в Латвии он считается большой звездой, но фанаты не уверены, что Янис захочет возвращаться домой, ведь жена вряд ли последует за ним в Ригу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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