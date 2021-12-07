На обсуждении в ЗС предложили внести изменения в законопроект о QR-кодах

На обсуждении в Законодательном собрании Иркутской области предложили внести изменения в законопроект о QR-кодах. Оно прошло 7 декабря на заседании депутатского штаба по предупреждению распространения COVID-19 под председательством Александра Ведерникова, сообщает пресс-служба регионального ЗС.

Участие в заседании приняли представители общественности, медицинского сообщества, эксперты, Ассоциации муниципальных образований, Общественной палаты Иркутской области. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных объяснил, что в настоящее время QR-коды по разным правилам применяются в других регионах России. Федеральный закон направлен на унификацию применения этих правил и распределение полномочий в этой сфере. Предполагается, что меры будут действовать четыре месяца — с февраля по июнь 2022 года.

На заседании также выступили представители инициативных групп — Дарья Дорогова, Елена Сафонова и общественница Любовь Аликина, которые высказались против введения QR-кодов. По их мнению, QR-коды разделяют людей. Любовь Аликина также обратила внимание на дороговизну ПЦР-тестов, которые вынуждены регулярно делать за свой счет люди, имеющий медотвод от прививки.

Руководители медицинских учреждений, присутствовавшие на заседании штаба, высказали единое мнение о том, что вакцинация — единственный способ спасти здоровье людей и преодолеть пандемию. Главный врач Иркутской городской клинической больницы №8 Жанна Есева отметила, что все предлагаемые от коронавируса прививки являются безопасными, многие показатели, которые граждане считают противопоказаниями, в частности, гипертония — таковыми не являются.

Общественная палата Иркутской области поддержала изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Председатель ОП Владимир Шпрах подчеркнул, что эффективность вакцинации, как и роль ограничительных мер, в том числе QR-кодов, в мире доказана. При этом, в первую очередь, по его мнению, принимать решение о введении таких мер должны специалисты в этой сфере — эпидемиологи, вирусологи, клинические медицинские специалисты и так далее.

Вместе с тем, Общественная палата подготовила ряд предложений к законопроекту. Среди них — уточнение и возможное расширение перечня противопоказаний к прививке, разрешение ввоза и применения на платной основе сертифицированных иностранных вакцин, утверждение документов, подтверждающих вакцинацию или медотвод для людей, не использующих смартфоны и интернет, содействие в получении QR-кодов жителям отдаленных населенных пунктов, а также ужесточение наказания за подделку и незаконное получение QR-кодов.

Заместитель председателя Общественной палаты Иркутска, кандидат биологических наук Виктор Кузеванов считает, что важно развенчивать мифы, сложившиеся в обществе, из-за распространяя которых рождается недоверие. Так, он пояснил, что вакцина не гарантирует защиты, но на 94-97% снижает риск тяжелого течения болезни. А QR-код не защищает напрямую от заражения вирусом, но позволяет уменьшить скорость и масштаб заражения, что позволяет выиграть время, чтобы система здравоохранения справилась с нагрузкой.

Александр Ведерников рассказал, что законопроект был направлен в муниципальные думы, которые также высказали свое мнение и подготовили предложения. В частности, 35 из 39 направивших свое заключений дум концептуально поддержали законопроект.

Председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, мэр Черемхова Вадим Семенов рассказал, что обсуждение законопроекта прошло и на площадке АМО: 31 мэр поддержал законопроект. По мнению Вадима Семенова, все шаги и действия в борьбе с пандемией нужно совершать, опираясь на мнение экспертов. Он также считает целесообразным включить прививку от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок.

Председатель Законодательного cобрания Александр Ведерников, подводя итог обсуждения, предложил профильному комитету областного парламента также подготовить предложения к законопроекту, в том числе, о возможности предоставления мер поддержки гражданам, имеющим медотвод от прививки к коронавирусу, а также о возможности выдачи QR-кодов гражданам, имеющим высокий титр антител.

Александр Ведерников:

— Сегодня, услышав все мнения и изучив опыт в борьбе с пандемией других регионов и стран, мы должны осознать, что одних медицинских мер недостаточно, чтобы победить коронавирус. Врачи в «красных» зонах работают на грани душевного истощения уже второй год, вечно так продолжаться не может. Поэтому нужно найти компромиссное решение, а не сваливать решение проблемы на плечи медиков.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов отметил, что обсуждение законопроекта будет продолжено на площадке комитета, который сформирует свою позицию к заседанию Законодательного cобрания. К этому моменту также будет известна официальная позиция по этому вопросу губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Госдума рассмотрит законопроект о введении QR-кодов на транспорте 16 декабря

Предыдущая новость по этой теме: