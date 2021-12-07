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На «Шоу профессий» школьники представили цирковые номера

На «Шоу профессий» школьники представили цирковые номера

В эфире двенадцатого открытого онлайн-урока «Шоу профессий» под названием «Вот это номер!» эксперты компетенции «Цирковое и эстрадное искусство» рассказали юным артистам, как организовать развлекательное представление и завоевать признание зрителей. Проект инициирован Минпросвещения России, информирует пресс-служба ведомства.

Директор Центра циркового искусства Дарья Костюк сообщила о том, сколько длится подготовка цирковой программы, как стать профессиональным клоуном и с какими сложностями можно столкнуться. Эксперт «Шоу профессий» посоветовала ребятам развивать физические навыки и не бояться импровизировать, если номер идет не по плану. Показать свои таланты и проявить креативность юные участники смогли в профессиональном кейсе. Вместе с мастером циркового искусства школьники подготовили и исполнили акробатические номера. В ярких костюмах команды представили программу на цирковой арене.

У зрителей также будет возможность испытать свои силы в компетенции «Цирковое и эстрадное искусство» и научиться жонглировать, используя небольшой мяч. Поделиться результатом и оценить навыки других можно в социальных сетях с хештегом #ДЗШП.

Список материалов и подробная инструкция по выполнению домашнего задания опубликованы на странице выпуска на официальном сайте шоупрофессий.рф. В разделе «Профессии» размещены видеозаписи всех выпусков шоу и методические материалы для преподавателей с подробным описанием производственных кейсов и домашних заданий.

Проект «Шоу профессий» инициирован Министерством просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Федеральным оператором проекта является Институт развития профессионального образования.

«Шоу профессий» – проект, направленный на раннюю профессиональную ориентацию школьников. Главные цели проекта, запущенного в 2020 году, – рассказать о востребованных рабочих профессиях современно, наглядно, интересно и дать учащимся средних и старших классов ответы на вопросы «Кем стать?» и «Куда пойти учиться?».

Новый выпуск «Вот это номер!» можно посмотреть на портале шоупрофессий.рф, в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации и проекта «Шоу профессий» в социальной сети «ВКонтакте», а также на YouTube-канале.

# Общество
По материалам: edu.ru

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