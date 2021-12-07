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На The Game Awards обещают игры «о существовании которых люди не подозревают»

На The Game Awards обещают игры «о существовании которых люди не подозревают»


Заключительное крупное игровое мероприятие в этом году — The Game Awards 2021, которое пройдет уже на этой неделе (начало запланировано на 10 декабря, в 04:00 по московскому времени). Руководитель мероприятия, и ведущий, Джефф Кейли подогревает интерес к тому, что будет показано в рамках шоу. Для многих игроков награждение лучших игр года, которое состоится в рамках The Game Awards, далеко не основное — они ждут новые анонсы и новые демонстрации ранее анонсированных игр.

В рамках интервью Usatoday Джефф Кейли рассказал, что игроки могут ждать в рамках этого мероприятия настоящие проекты нового поколения, о чем он уже заявлял ранее. Он отмечает, что читает все слухи в Интернете, и они, в основном, ошибочные. По словам Кейли, он знает, какие игры люди надеются увидеть, и некоторые из них действительно могут там появиться, а часть других проектов — это игры, о которых вы даже не подозреваете:

Вероятно, шесть или десять наших игр — это вещи, о существовании которых люди не подозревают, но мы собираемся показать их на выставке в увлекательной игровой форме. Посмотрим, как все закончится, но я чувствую себя неплохо. Это очень разнообразный состав из множества студий отрасли. В этом году все действительно сложилось. Всегда найдутся люди, которые будут разочарованы тем, что игры X нет или студия не пришла с чем-то. Но в целом я думаю, что это один из наших лучших составов, которые были в рамках шоу за все время.

По словам Кейли, в прошлом году были действительно крупные и крутые анонсы, вроде Perfect Dark (от The Initiative) или Mass Effect, но в этом году, особенно в первые 30 или 45 минут шоу, Джефф обещает новые «довольно важные вещи».

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По материалам: newxboxone

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