На Xbox можно будет устанавливать в качестве фона изображения из Microsoft Edge





Обновленный Microsoft Edge на приставках Xbox One и Xbox Series X | S не позволяет загружать файлы из сети. Соответственно, игроки не имеют возможность скачать изображение, которое они хотят использовать в качестве фонового на приставках. Вскоре эта проблема будет решена, с очередным обновлением прошивки приставок Xbox.

Инсайдеры Xbox уровня Alpha Skip Ahead уже сейчас могут опробовать новую функцию, которая дает возможность устанавливать изображения из Microsoft Edge в качестве фона на Xbox. Это делается напрямую из контекстного меню изображения в браузере, о чем сообщила Иден Мари (сотрудник программного подразделения Xbox) в Twitter.

Xbox Alpha Skip Ahead Insiders: today's release should include a new feature in Edge's context menu for images that lets you set a custom background in Home. Let me know if you try it! pic.twitter.com/hvVrGj3Baa — Eden Marie (@neonepiphany) December 6, 2021



Чтобы установить понравившееся изображение из браузера Microsoft Edge в качестве фона на Xbox необходимо:

Найти нужную картинку в сети и нажать кнопку меню (три полоски) на геймпаде.Появится контекстное меню, где нужно нажать Set as Background (установить как фон).После этого изображение будет установлено в качестве фона на Xbox.

Напомним, что эта функция пока доступна только инсайдерам уровня Alpha Skip Ahead. Можно ожидать, что она станет частью декабрьского обновления прошивки Xbox.