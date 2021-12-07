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На Xbox можно будет устанавливать в качестве фона изображения из Microsoft Edge

На Xbox можно будет устанавливать в качестве фона изображения из Microsoft Edge


Обновленный Microsoft Edge на приставках Xbox One и Xbox Series X | S не позволяет загружать файлы из сети. Соответственно, игроки не имеют возможность скачать изображение, которое они хотят использовать в качестве фонового на приставках. Вскоре эта проблема будет решена, с очередным обновлением прошивки приставок Xbox.

Инсайдеры Xbox уровня Alpha Skip Ahead уже сейчас могут опробовать новую функцию, которая дает возможность устанавливать изображения из Microsoft Edge в качестве фона на Xbox. Это делается напрямую из контекстного меню изображения в браузере, о чем сообщила Иден Мари (сотрудник программного подразделения Xbox) в Twitter.


Чтобы установить понравившееся изображение из браузера Microsoft Edge в качестве фона на Xbox необходимо:



Найти нужную картинку в сети и нажать кнопку меню (три полоски) на геймпаде.



Появится контекстное меню, где нужно нажать Set as Background (установить как фон).



После этого изображение будет установлено в качестве фона на Xbox.

Напомним, что эта функция пока доступна только инсайдерам уровня Alpha Skip Ahead. Можно ожидать, что она станет частью декабрьского обновления прошивки Xbox.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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