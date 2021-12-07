Нелегальные сигареты предложили уничтожать

01:22 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1123777-7

Изъятую нелегальную табачную продукцию, а также оборудование для её производства предлагают утилизировать. Такой законопроект депутатов «Единой России» и ЛДПР планируется рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

Предлагается уничтожать изъятые из незаконного оборота табачные изделия, а также оборудование, сырьё, другие предметы для производства контрафактных сигарет.

Также предлагается определить порядок обращения с изъятыми табаком и оборудованием. Правила их хранения на время необходимых исследований определит кабмин.

После исследований, если незаконное использование подтвердится, изъятая продукция будет подлежать уничтожению по решению суда.

В последние годы выросла доля табачной продукции внутреннего производства, маркированной специальными марками и продаваемой дешевле минимальной цены, при которой нужно платить акциз и НДС, отмечают авторы документа.





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«Рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, повышению ценовой доступности нелегальной табачной продукции», — говорится в пояснении к проекту.

Ранее в Госдуму также был внесён законопроект об обязательной регистрации оборудования для производства сигарет в рамках борьбы с табачным контрафактом. Новый законопроект идёт с ним в одном пакете.

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