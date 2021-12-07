Ненавидящего Россию таджикского бойца MMA депортируют на родину

Вадим Карасев

Останкинский суд Москвы принял решение выдворить из России таджикского бойца смешанных искусств Чоршанбе Чоршанбиева. Он был признан виновным в нарушении миграционного законодательства.

Чоршанбиева несколько дней назад задержали за опасную езду. Позже выяснилось, что у него нет водительского удостоверения, которое считалось бы действительным в нашей стране. В тот же день он записал видеообращение, в котором заявил, что находится на свободе и едет домой.

Согласно статье 18.8 КоАП "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ", Чоршанбиеву грозил штраф в размере до 7 тысяч рублей и административное выдворение. Суд назначил 5 тысяч штрафа, оставив в силе и высылку на родину.

По закону гость столицы мог получить разрешение покинуть страну самостоятельно, но было решено, что до исполнения административного наказания в виде выдворения он будет помещен в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве.

Ролики с опасной ездой гражданина Таджикистана полицейские выявили во время мониторинга соцсетей, в частности, их заинтересовало видео с гонками по Лефортовскому тоннелю. При этом еще в сентябре 2020 года Чоршанбиев заявил, что ему не нравится Москва и он хочет поскорее уехать. Также спортсмен назвал русских "нацистами".