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Ненавидящего Россию таджикского бойца MMA депортируют на родину

Ненавидящего Россию таджикского бойца MMA депортируют на родину

Останкинский суд Москвы принял решение выдворить из России таджикского бойца смешанных искусств Чоршанбе Чоршанбиева. Он был признан виновным в нарушении миграционного законодательства.

Чоршанбиева несколько дней назад задержали за опасную езду. Позже выяснилось, что у него нет водительского удостоверения, которое считалось бы действительным в нашей стране. В тот же день он записал видеообращение, в котором заявил, что находится на свободе и едет домой.

Согласно статье 18.8 КоАП "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ", Чоршанбиеву грозил штраф в размере до 7 тысяч рублей и административное выдворение. Суд назначил 5 тысяч штрафа, оставив в силе и высылку на родину.

По закону гость столицы мог получить разрешение покинуть страну самостоятельно, но было решено, что до исполнения административного наказания в виде выдворения он будет помещен в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве.

Ролики с опасной ездой гражданина Таджикистана полицейские выявили во время мониторинга соцсетей, в частности, их заинтересовало видео с гонками по Лефортовскому тоннелю. При этом еще в сентябре 2020 года Чоршанбиев заявил, что ему не нравится Москва и он хочет поскорее уехать. Также спортсмен назвал русских "нацистами".

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По материалам: uposters.ru

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