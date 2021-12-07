Новинка в Game Pass — игра Space Warlord Organ Trading Simulator уже доступна





Сегодня на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на PC вышла игра Space Warlord Organ Trading Simulator. Сразу после релиза она была добавлена в подписку Xbox Game Pass, откуда ее уже можно скачать.

Space Warlord Organ Trading Simulator — это экономический симулятор с необычной темой. В игре предстоит стать торговцем органов в огромной вселенной. Игрок должен будет находить органы всевозможных существ и продавать их покупателям, стараясь обойти конкурентов.

В игре Space Warlord Organ Trading Simulator есть русский язык, ее уже можно загрузить из Game Pass и опробовать.

Space Warlord Organ Trading Simulator

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ОРГАНЫ.

У всех они есть, и всем они нужны. В этой странной и переменчивой вселенной вы торговец органами, а клиентов у вас хоть отбавляй. О…

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