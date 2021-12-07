Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новые 20 минут геймплея ELEX ll — игра выходит 1 марта 2022 года

Новые 20 минут геймплея ELEX ll — игра выходит 1 марта 2022 года


Разработчики ELEX II продолжают рассказывать о своем проекте, и показывать его. Не так давно был представлен трейлер, из которого игроки могли узнать о 5 фракциях в ELEX II. Сегодня же портал wccftech опубликовал раннее превью по игре ELEX II и показал 20 минут геймплея.

Ниже можно посмотреть 20-минутный геймплейный ролик игры ELEX II, которая запланирована к релизу 1 марта 2022 года. Журналисты в своем превью говорят, что игра ELEX II создана скорее для фанатов первой части или для тех, кто «ищет ролевую игру с открытым миром и механикой полета» — в игре есть полнофункциональный реактивный ранец, который позволяет перемещаться по миру.


Watch this video on YouTube

Журналисты wccftech отмечают, что ELEX II игра, которую нельзя причислить к разряду AAA: «анимация, хотя и более плавная, определенно не соответствует современным продуктам AAA». В целом журналисты, опробовавшие проект, отмечают, что хоть игра и улучшена по нескольким направлениям, все же ее малый бюджет заметен на каждом шагу.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Гороскоп совместимости: что ждет вашу пару в 2022 году
Гороскоп совместимости: что ждет вашу пару в 2022 году
На The Game Awards обещают игры «о существовании которых люди не подозревают»
На The Game Awards обещают игры «о существовании которых люди не
Анонсирована игра ARC Raiders от ветеранов серии Battlefield — студии Embark
Анонсирована игра ARC Raiders от ветеранов серии Battlefield — студии
4 новинки для Game Pass анонсируют на The Game Awards
4 новинки для Game Pass анонсируют на The Game Awards
Новые 20 минут геймплея ELEX ll — игра выходит 1 марта 2022 года
Новые 20 минут геймплея ELEX ll — игра выходит 1 марта 2022 года
State of Decay 2 получает обновление Merry and Bright
State of Decay 2 получает обновление Merry and Bright
Девушка купила слишком откровенный наряд на свадьбу отца, ведь платья почти нет
Девушка купила слишком откровенный наряд на свадьбу отца, ведь платья
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях детей
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях
Елизавета Боярская устроила праздник в честь 3-летия младшего сына Григория
Елизавета Боярская устроила праздник в честь 3-летия младшего сына
Молодой избранник Надежды Бабкиной восхитился ее новым имиджем
Молодой избранник Надежды Бабкиной восхитился ее новым имиджем
Громкий развод Полины Гагариной закончен
Громкий развод Полины Гагариной закончен
Эвелина Бледанс рассказала о своей сексуальной жизни
Эвелина Бледанс рассказала о своей сексуальной жизни

Топ на сегодня

Ольга Кабо показала своего красавчика сына
Ольга Кабо показала своего красавчика сына
Как узнать, кем вы были в прошлой жизни: 3 необычные методики
Как узнать, кем вы были в прошлой жизни: 3 необычные методики
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Близнецов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Близнецов
Александр Домогаров признался, что окончательно уходит из театра
Александр Домогаров признался, что окончательно уходит из театра
Сын Регины Тодоренко растет любителем девчонок
Сын Регины Тодоренко растет любителем девчонок

Еще по теме

Новый трейлер ELEX II рассказывает о пяти фракциях в игре
Разработчики Elex II объявили дату релиза игры
Много нового геймплея Dying Light 2: Stay Human и первые превью журналистов
12 минут геймплея ожидаемого шутера Bright Memory: Infinite