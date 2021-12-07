Новые 20 минут геймплея ELEX ll — игра выходит 1 марта 2022 года





Разработчики ELEX II продолжают рассказывать о своем проекте, и показывать его. Не так давно был представлен трейлер, из которого игроки могли узнать о 5 фракциях в ELEX II. Сегодня же портал wccftech опубликовал раннее превью по игре ELEX II и показал 20 минут геймплея.

Ниже можно посмотреть 20-минутный геймплейный ролик игры ELEX II, которая запланирована к релизу 1 марта 2022 года. Журналисты в своем превью говорят, что игра ELEX II создана скорее для фанатов первой части или для тех, кто «ищет ролевую игру с открытым миром и механикой полета» — в игре есть полнофункциональный реактивный ранец, который позволяет перемещаться по миру.

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Журналисты wccftech отмечают, что ELEX II игра, которую нельзя причислить к разряду AAA: «анимация, хотя и более плавная, определенно не соответствует современным продуктам AAA». В целом журналисты, опробовавшие проект, отмечают, что хоть игра и улучшена по нескольким направлениям, все же ее малый бюджет заметен на каждом шагу.