Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 7 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Начинается второй день недели, который, по мнению нумерологов, должен стать довольно благоприятным. Настало время узнать, что именно сулят нам числа, какое из них будет у руля и как это отразится на нашей с вами жизни.

Помните о том, что числа далеко не всегда являются причиной невезения. Старайтесь обращать внимание на энергетические причины неудач, чтобы лучше понимать природу фортуны. Вы сможете преуспеть в том, что вам нравится, но только если не будете торопиться.

Число-покровитель 7 декабря 2021 года

Чтобы узнать, какое число будет править миром в этот день, необходимо сложить все цифры даты и прибавить к ним 2 — порядковый номер дня недели.

7+1+2+2+0+2+1+2=17. 1+7=8.

Получается, что миром правит Число Восемь. Это материальное число, поэтому сегодня стоит сфокусироваться на делах по дому, на работе и покупках. У Восьмерки довольно непростой характер. Она не терпит, если люди поступают необдуманно. Именно поэтому нумерологи советуют следовать простым правилам, которые помогут вам находиться в гармонии с числом 8. Самое главное из них — будьте предельно внимательными. Сегодня лучше не переутомляться, не посвящать день одной лишь романтике. Старайтесь быть легкими на подъем, простыми в общении. Главный символ дня — бабочка.





События 7 декабря из прошлого

7 декабря 1678 года Луи Энпен обнаружил Ниагарский водопад. Сегодня благоприятный день для поездок, открытия новых мест, приключений. Вы можете наткнуться на человека или место, которые вам поразят до глубины души.

7 декабря 1703 года произошел Великий шторм в Англии. Это была самая сильная буря из всех, которые когда-либо происходили в Великобритании. Порывы ветра достигали 200 километров в час. Погибло около 10 000 человек и был нанесен колоссальный ущерб инфраструктуре. Опасайтесь сегодня погодных катаклизмов. Они могут застать вас врасплох.

Также 7 декабря 1988 года произошло землетрясение в Армении, которое полностью разрушило город Спитак. Количество погибших приблизилось к 25 тысячам человек. Это еще один повод быть сегодня осторожнее.

Советы нумерологов на этот вторник

Восьмерка иногда напоминает нам о том, что хочется забыть. Это число порой провоцирует нас на неприятные воспоминания. Не копайтесь в прошлом, чтобы не расстраиваться без причины.

Сегодня это число поможет нам разглядеть последствия недавно принятых решений. У нас будет шанс понять, все ли правильно мы сделали недавно, правильно ли поступили, когда был выбор.

Конфронтаций почти не будет, но это не значит, что нужно быть непреклонными. Не бойтесь идти на компромиссы ради спокойствия и умиротворения.

В ближайшее время вряд ли будет такой благоприятный период для начала новых дел и разработки новых стратегий, планов. Финансовые и рабочие дела пойдут в гору.

Можно смело заниматься починкой старых вещей. Отдавайте в ремонт технику, чините мебель. Восьмерка не любит, когда люди бездумно выбрасывают все на помойку.

Жадность — это ошибка, которую нельзя допускать. Сегодня нужно делиться с людьми самым главным — временем. Если есть возможность, протяните руку помощи близким и друзьям.

Талисманы удачи на 7 декабря

Платиновые и золотые украшения. Платина — это металл, который помогает осознавать свою внутреннюю силу и оставаться в гармонии с собой. Золотые украшения помогут вам быть на высоте и производить на людей максимально хорошее впечатление.

Рубин и авантюрин. Это два самых сильных минерала для финансовой удачи. Рубин дарит человеку свободу мышления, наделяет амбициозностью, дает мотивацию. Авантюрин помогает с креативом подходить к решению задач, очищает сознание от переживаний.