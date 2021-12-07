Оксана Акиньшина и Данила Козловский все еще скрывают свой роман, но вышли вместе в свет — пара посетила кинопремию в Лондоне

Вадим Карасев

Вчера в Лондоне на сцене театра Royal Haymarket состоялась церемония вручения международной кинопремии "Золотой единорог". Ее гостями стали Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Александр Цыпкин, Борис Гребенщиков, Алиса Хазанова и другие.

Кинопремия прошла в формате театрального шоу. В представленном спектакле "Буря и Единорог" главную роль исполнил Данила Козловский, который отметил, что всегда рад приезжать на премию и как ее гость, и как лауреат. Поддержку актеру оказывала его возлюбленная Оксана Акиньшина, которая сидела рядом с ним за столом.

Свой роман пара старается не афишировать, но в то же время он уже ни для кого не является секретом — влюбленных часто видят вместе в неформальной обстановке, а инсайдеры говорят, что они уже давно живут вместе.





Данила КозловскийДанила Козловский с гостями

Роман пары, по слухам, разгорелся на съемках фильма "Чернобыль: Бездна", режиссером которого выступил Козловский. Именно из-за Акиньшиной Козловский, как говорят, расстался со своей возлюбленной Ольгой Зуевой, которая родила от него дочь.

Что до лауреатов премии, то наград удостоились Светлана Ходченкова, победившая в номинации "Лучшая актриса", Юра Борисов, которого назвали лучшим актером, Полина Гухман — ее назвали "лучшим восходящим талантом" (большое будущее в кино ей прочит и "Кинопоиск"). В номинации "Лучший фильм" победила картина "Капитан Волконогов бежал" режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

В жюри вошли режиссер Олег Асадулин, актриса Иева Андреевайте и журналист Денис Катаев. Председателем жюри выступила Алиса Хазанова.





Оксана АкиньшинаАлиса ХазановаАлена Чехова





Филип Перкон





Борис Гребенщиков и Александр ЦыпкинАлена ЧеховаДенис КатаевМариана Панкина