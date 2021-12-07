Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Оксана Акиньшина и Данила Козловский все еще скрывают свой роман, но вышли вместе в свет — пара посетила кинопремию в Лондоне

Оксана Акиньшина и Данила Козловский все еще скрывают свой роман, но вышли вместе в свет — пара посетила кинопремию в Лондоне

Оксана Акиньшина и Данила Козловский все еще скрывают свой роман, но вышли вместе в свет — пара посетила кинопремию в Лондоне

Вчера в Лондоне на сцене театра Royal Haymarket состоялась церемония вручения международной кинопремии "Золотой единорог". Ее гостями стали Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Александр Цыпкин, Борис Гребенщиков, Алиса Хазанова и другие.

Кинопремия прошла в формате театрального шоу. В представленном спектакле "Буря и Единорог" главную роль исполнил Данила Козловский, который отметил, что всегда рад приезжать на премию и как ее гость, и как лауреат. Поддержку актеру оказывала его возлюбленная Оксана Акиньшина, которая сидела рядом с ним за столом.

Свой роман пара старается не афишировать, но в то же время он уже ни для кого не является секретом — влюбленных часто видят вместе в неформальной обстановке, а инсайдеры говорят, что они уже давно живут вместе.


Данила Козловский
Данила Козловский с гостями

Роман пары, по слухам, разгорелся на съемках фильма "Чернобыль: Бездна", режиссером которого выступил Козловский. Именно из-за Акиньшиной Козловский, как говорят, расстался со своей возлюбленной Ольгой Зуевой, которая родила от него дочь.

Что до лауреатов премии, то наград удостоились Светлана Ходченкова, победившая в номинации "Лучшая актриса", Юра Борисов, которого назвали лучшим актером, Полина Гухман — ее назвали "лучшим восходящим талантом" (большое будущее в кино ей прочит и "Кинопоиск"). В номинации "Лучший фильм" победила картина "Капитан Волконогов бежал" режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

В жюри вошли режиссер Олег Асадулин, актриса Иева Андреевайте и журналист Денис Катаев. Председателем жюри выступила Алиса Хазанова.


Оксана Акиньшина
Алиса Хазанова
Алена Чехова


Филип Перкон


Борис Гребенщиков и Александр Цыпкин
Алена Чехова
Денис Катаев
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

"Газпром" решил потратить 470 млн рублей на сигареты
"Газпром" решил потратить 470 млн рублей на сигареты
В Ангарске суд отправил в колонию девятерых наркоторговцев
В Ангарске суд отправил в колонию девятерых наркоторговцев
Оксана Акиньшина и Данила Козловский все еще скрывают свой роман, но вышли вместе в свет — пара посетила кинопремию в Лондоне
Оксана Акиньшина и Данила Козловский все еще скрывают свой роман, но
Гороскоп совместимости: что ждет вашу пару в 2022 году
Гороскоп совместимости: что ждет вашу пару в 2022 году
На The Game Awards обещают игры «о существовании которых люди не подозревают»
На The Game Awards обещают игры «о существовании которых люди не
Анонсирована игра ARC Raiders от ветеранов серии Battlefield — студии Embark
Анонсирована игра ARC Raiders от ветеранов серии Battlefield — студии
4 новинки для Game Pass анонсируют на The Game Awards
4 новинки для Game Pass анонсируют на The Game Awards
Новые 20 минут геймплея ELEX ll — игра выходит 1 марта 2022 года
Новые 20 минут геймплея ELEX ll — игра выходит 1 марта 2022 года
State of Decay 2 получает обновление Merry and Bright
State of Decay 2 получает обновление Merry and Bright
Девушка купила слишком откровенный наряд на свадьбу отца, ведь платья почти нет
Девушка купила слишком откровенный наряд на свадьбу отца, ведь платья
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях детей
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях
Елизавета Боярская устроила праздник в честь 3-летия младшего сына Григория
Елизавета Боярская устроила праздник в честь 3-летия младшего сына

Топ на сегодня

Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Близнецов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Близнецов
Александр Домогаров признался, что окончательно уходит из театра
Александр Домогаров признался, что окончательно уходит из театра
Сын Регины Тодоренко растет любителем девчонок
Сын Регины Тодоренко растет любителем девчонок
Off-duty: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сводили детей в кино
Off-duty: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сводили детей в кино
Помощь юриста в решении корпоративных споров
Помощь юриста в решении корпоративных споров

Еще по теме

Познер. Гость Данила Козловский (19.03.2018)
Данила Козловский и Оксана Акиньшина вместе посетили свадьбу друга
Оксана Акиньшина и Данила Козловский в первом трейлере его фильма "Чернобыль: Бездна"
Данила Козловский поздравил Ольгу Зуеву с днем рождения: "Я люблю тебя"