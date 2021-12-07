Оксана Акиньшина появились на кинопремии в Лондоне вместе с Данилой Козловским

Актриса Оксана Акиньшина и Данила Козловский прилетели в Лондон на вручение премии «Золотой Единорог — 2021». Слухи о романе Акиньшиной и Козловского появились еще летом 2021 года. Подогрел их выход фильма «Чернобыль», где актеры сыграли главные роли. Потом в соцсетях Акиньшиной был ряд совместных роликов с коллегой по кадру и как итог — полная уверенность поклонников, что именно ради нее Козловский ушел от Ольги Зуевой. Однако, официально ни Оксана, ни Данила не подтверждали свои отношения. 5 декабря на сцене одного из старейших лондонских театров Theatre Royal Haymarket состоялась церемония вручения международной кинопремии «Золотой единорог». Премия прошла в виде театральное шоу «Буря и Единорог», главную роль в спектакле исполнил Данила Козловский. Вместе с ним на сцену вышли писатель Александр Цыпкин, певица Лина Максин, пианист Стивен Ридли, а также актеры Бен Фокс, Оливер Беннет и Максим Корбун.Оксана Акиньшина «В Theatre Royal Haymarket состоялась церемония вручения премии «Золотой Единорог — 2021». В тот же день показали театральное шоу «Буря и Единорог», прокомментировала фото Акиньшина. «Я всегда с большим удовольствием приезжаю на вручение премии ''Золотой Единорог'', и в качестве лауреата, и в качестве гостя церемонии», — отметил после Козловский. В этом году поездку актера за границу скрасила Оксана Акиньшина.Оксана Акиньшина и Данила Козловский Актеры появились вместе и сидели за одним столиком. Молодые люди мило беседовали, улыбались и вели себя довольно сдержанно, но присутствующие отметили, что между мужчиной и женщиной есть искра. Стоит отметить, что еще летом Данила Козловский подтвердил расставание с Ольгой Зуевой. Он довольно скрытен и редко обсуждает личную жизнь, этот разрыв дался ему непросто. Актер винит себя в произошедшем. «Мы расстались. Я не готов говорить, почему, не хочу анализировать. Это наша жизнь, она глубоко наша. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так, как она совсем не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Но больше ничего говорить не буду» — признавался Данила.Оксана Акиньшина и Данила Козловский Козловский вернулся в Россию, а Ольга осталась с дочкой в США. Актер продолжает общаться с единственной наследницей Одой Валентиной — он часто приезжает к ней в гости. Что же касается самой Оксаны Акиньшиной, то ее личная жизнь пестрит романами с известными и состоявшимися мужчинами. С Сергеем Шнуровым она встречалась еще подростком, после вышла замуж за генерального директора пиар-компании Дмитрия Литвинова. Этот брак продлился около года, у пары родился сын Филипп. Два года спустя на съемках фильма «Самоубийцы» у Акиньшиной завязался роман с Алексеем Воробьевым. Эти отношения завершились довольно скоро. После Акиньшина была замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани, от которого родила второго сына Константина и дочь Эмму.