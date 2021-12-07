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Омикрон-штамм коронавируса выявили у двоих вернувшихся из ЮАР россиян

Омикрон-штамм коронавируса выявили у двоих вернувшихся из ЮАР россиян

Новый омикрон-штамм коронавируса выявлен у двух человек, прибывших в Россию из ЮАР, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон», - говорится в сообщении.

Всего положительный ПЦР-тест выявлен у 10 прибывших из ЮАР граждан. Специалисты устанавливают штаммы.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность», поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

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По материалам: irk

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