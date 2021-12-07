Пассажир «Лады» погиб после аварии с двумя большегрузами около Тайшета

7 декабря днем на федеральной трассе в Тайшетском районе погиб пассажир автомобиля «Лада Приора» после столкновения легковушки с двумя большегрузами. Об этом сообщается в официальном аккаунте областного управления ГИБДД в «Инстаграм».

Предварительно полицейские установили, что водитель «Лады» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым «Вольво». От удара легковой автомобиль отлетел в сторону и врезался в КамАЗ.

Пассажир «Лады» скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель получил травмы.





Видео из официального аккаунта УГИБДД по Иркутской области в «Инстаграм»