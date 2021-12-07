Павел Прилучный заметно преобразился после болезни

Звезда «Мажора», актер Павел Прилучный сегодня поделился свежим фото, на котором предстал в новом образе. Павел Прилучный недавно честно рассказал о своих проблемах со здоровьем. Звезда «Мажора» признался, что его неспроста весь прошлый год критиковали за опухшее лицо и упрекали в том, что он перестал следить за собой. Оказалось, что артист неспроста выглядел отекшим, но все дело было не в лишних килограммах, а в опухоли. У артиста обнаружили новообразование на лице, после чего он перенес две сложные операции. Врачи удалили опухоль и вживили Прилучному шесть пластин, чтобы не было заметно последствий хирургического вмешательства. Но на этом его злоключения не закончились. Едва актер оправился, у него нашли еще три кисты, их тоже вырезали, да так, что Павел потерял чувствительность с левой стороны лица. К счастью, сейчас артист оправился после тяжелой болезни и уверяет, что с ним все хорошо. Внешне звезда «Мажора» тоже преобразился: похудел и вернулся к образу брутального красавца. Однако некоторые поклонники артиста полагают, что борьба с недугом оставила след на лице Павла – и у него прибавилось морщин. Это можно заметить на свежем фото Прилучного, которым он поделился в Instagram. В кадре артист предстал с взъерошенными волосами и щетиной и отметил свое сходство с героем комиксов Росомахой, которого сыграл Хью Джекман.Павел Прилучный «Ищу сценарий (Росомаха по-русски) 🤣»,— пошутил актер.«😂😂😂Огонь. РУССОмаха😂😂», откликнулась Дарья Мороз. Подписчики новый образ Павла оценили и согласились, что в нем есть что-то от Логана, однако призвали артиста не копировать западных коллег, а заниматься уникальными проектами. «Как стильно щетина так вас украшает 👏👏настоящий Мэн 👏🔥🔥», «А реально похож. Тебе идёт быть Логаном🔥🤘», «В росомаху сыграй будет русский сильно пьющий росомаха», «Паша а можно такого дерзкого бандита ❤️», «Тебе, любая роль подойдёт😍», «Паша, Похож же🔥❤️», пишут поклонники актера.