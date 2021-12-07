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Первая АЗС «Газпромнефть» открылась в Братске

Первая АЗС «Газпромнефть» открылась в Братске

Первая автозаправочная станция «Газпромнефть» открылась в Братске на Падунской трассе, 19а. Она стала четвертой в Иркутской области под брендом «Газпромнефть».

На АЗС реализуются бензины АИ-92, АИ-95, сезонное дизельное топливо. К услугам клиентов представлены четыре топливораздаточных колонки. Для быстрой заправки большегрузов предусмотрена выносная колонка. Заправочная станция работает по системе предоплаты, в холодное время года водители могут воспользоваться услугами заправщиков.

На территории АЗС автомобилистам доступны бесплатные дополнительные сервисы: пункт подкачки шин, шкаф с технической водой для мытья фар и стекол автомобиля, Wi-Fi*. Открыт магазин, где в любое время суток можно пополнить запасы необходимых в дороге товаров, купить автомобильные аксессуары, стеклоомывающую жидкость, фирменные масла. Ассортимент магазина насчитывает порядка 1800 наименований. Отдохнуть, выпить натуральный кофе сети АЗС «Газпромнефть», перекусить свежей выпечкой водители могут круглосуточно в фирменном Drive Cafe**.

На АЗС действует программа лояльности «Нам по пути», которая позволяет участвовать в актуальных акциях и совершать покупки с дополнительной выгодой. Так, с 1 по 31 декабря на АЗС «Газпромнефть» действует акция «Выгода набирает обороты»***. Каждая вторая заправка от 30 литров будет приносить ее участникам на 80% больше бонусов на карту «Нам по пути».

Оплатить топливо бесконтактно, проложить маршрут до ближайшей АЗС, узнать о наличии необходимых видов топлива и услуг можно в мобильном приложении "АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS****.


Подробно
*вайфай
**драйв кафе
***Акция проходит с 1.12.2021 по 31.12.2021. Подробности на сайте gpn-promo.com
****андроид, айос

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По материалам: irk

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