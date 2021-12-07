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Песков: Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к «нормандской четвёрке»

Песков: Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к «нормандской четвёрке»

10:35  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: ТАСС



Президент России Владимир Путин на переговорах во вторник не планирует предлагать своему американскому коллеге Джо Байдену присоединиться к «нормандской четвёрке» (Германия, Россия, Украина, Франция), заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры Путина и Байдена, запланированные на вечер 7 декабря, пройдут посредством защищённой видеосвязи. Как сообщал ранее Песков, их начало ожидается в районе 18.00 по московскому времени.

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«Вряд ли он [Байден] получит от президента Путина такое предложение (присоединиться к «нормандской четвёрке» — прим., ред.). Это самодостаточный формат», — сказал пресс-секретарь президента РФ в интервью Первому каналу.

По словам представителя Кремля, эффективность «нормандского формата» «весьма и весьма скромна», поскольку минские соглашения не выполняются украинской стороной.

Песков также отметил, что до сих пор Париж и Берлин считали, что «это самодостаточный формат» «Нет никакой необходимости в его расширении», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Нормандский формат переговоров существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

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Последняя полноформатная встреча «нормандской четвёрки» состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. 



#международные отношения #США #Украина #Германия


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По материалам: pnp.ru

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