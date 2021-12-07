Пять беспрестанно транслируемых в СМИ мифов, которые не имеют отношения к реальности

1. «Часто простужаетесь? Нужен иммуностимулятор!»К счастью, времена триумфа «Иммунала», который за приличную цену скупали в аптеках в сезон простуд, - давно в прошлом. Вирусологи развенчали миф о существовании лекарств, способных вообще каким-либо образом менять иммунный ответ организма на вирусы и инфекции. Иммунный ответ - это, по сути, такая же генетическая особенность, как цвет глаз или, по крайней мере, как темперамент. А вот общее состояние организма, баланс витаминов, микроэлементов в составе крови действительно может влиять на сопротивляемость вирусам и инфекциям. Именно поэтому компетентные терапевты советуют раз в год делать биохимию крови, чтобы своевременно выявить недостаток тех или иных элементов, провоцирующий истощение организма (витамин Д, железо, фолиевая кислота). Ведь истощённый организм не имеет ресурсов, которые можно бросить на фронт борьбы с вирусом.2. «Роды омолаживают организм»Интересно, как вообще родился данный миф и кто его сотворил... Вероятно, женщины, которые, имея ребёнка-подростка, решились на вторые роды ближе к 35-40. Конечно, ритм жизни с появлением младенца у взрослых (не)молодых мам круто меняется: ночные бдения, суета в песочнице, догонялки, бой подушками... Эмоционально появление ребёнка и правда омолаживает, поскольку разрушает приевшийся уклад. Но с точки зрения физиологии беременность и роды - один из самых сильных стрессов для организма: сердце качает кровь для двоих, позвоночник вынужден мириться с постоянно тяжелеющим «рюкзаком«, да ещё и спереди, сосуды ног страдают от ухудшающегося оттока крови, резкое изменение гормонального фона бьёт по всем системам организма, ЖКТ сдавлен растущим плодом... О само́м процессе родов и говорить не приходится. Процесс восстановления после родов весьма длительный: приведение гормональной системы в норму, восстановление сосудов, налаживание пищевого режима. А тут ещё и малыш, к которому нужно быть готовой бежать 24/7. Одним словом, миф об омоложении патриархален, жесток, беспощаден.3. Овсянка очень полезнаГоворя о полезных, диетических продуктах, в первую очередь упоминают овсянку, которую нужно есть на завтрак. Эта крупа действительно богата сложными углеводами, которые отлично насыщают, дарят заряд бодрости и энергии. Однако есть овсянку каждый день в больших количествах нельзя. В состав входит фитиновая кислота, которая может привести к вымыванию кальция из костной ткани, если накапливается в организме. Ваши кости станут ломкими, если есть овсянку на постоянке.4. Трансгендеры мало живутТочно неизвестно, кто придумал этот миф, но, вероятно, размахивающие крестным знамением хейтеры-трансофобы. Никакой статистики относительно продолжительности жизни трансгендеров НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, потому что подавляющее большинство из них еще живы! Операции по смене пола производятся относительно недавно, и сменившие пол живут и здравствуют в силу статистики продолжительности жизни человека как такового. Во всяком случае, доподлинно известно, что никаких официальных сводок о ранней смерти среди трансгендеров нет и никогда не было. На коллаже выше вы видите британскую актрису Эйприл Эшли, которая сменила пол еще в 1961 году. Сегодня ей 85 лет, она замужем за лордом, с которым воспитывает правнуков. Эйприл является ярым активистом и выступает за равные права трансгендерных людей.5. В синтетике всегда жарко и парко, в натуральных материалах - комфортноПожалуй, самое распространенное заблуждение о синтетических текстильных материалах заключается в том, что они якобы НЕ ДЫШАТ. Во-первых, многие искусственные материалы, такие как плащёвки с покрытиями, специально делаются воздухонепроницаемыми в силу своего предназначения - защищать от ветра и воды. Во-вторых, современные технологии не стоят на месте и в результате был изобретен такой способ переплетения волокон, что воздух проходит через них, независимо от состава (так называемое дышащее волокно). Неслучайно одежда и обувь спортсменов зачастую состоит из 100 % синтетики. И при этом отлично пропускает испарения, обеспечивает воздухообмен и даже впитывает влагу. Кроме того, она моментально сохнет, сохраняя кожу сухой, что принципиально важно во время спортивных тренировок.