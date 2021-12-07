Почти 80% граждан положительно оценивают работу специалистов органов опеки

Деятельность специалистов органов опеки положительно оценивает почти 80% граждан России, сообщает Минпросвещения России.

Об этом свидетельствует проведённый Минпросвещения России мониторинг оценки сложившихся в регионах моделей органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. Результаты исследования обсудили на Всероссийском совещании руководителей органов опеки и попечительства, в котором приняло участие около тысячи представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, сотрудников общественных и научных организаций.

«Проведение Всероссийского совещания стало ежегодной традицией и является важным событием, собравшим людей, объединённых общей идеей защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечением их благополучия. Министерством просвещения Российской Федерации на системной основе осуществляются мероприятия по совершенствованию законодательной базы в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетними гражданами, разрабатываются нормативные правовые акты, включающие современные механизмы защиты прав детей-сирот, а также направленные на комплексные системные изменения в этой сфере», – говорится в приветствии Министра просвещения России Сергея Кравцова.

На совещании обсудили разработку Концепции совершенствования деятельности органов опеки и попечительства, которая осуществляется Министерством просвещения Российской Федерации совместно с заинтересованными органами и организациями.

Участники мероприятия также рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся профессионального развития специалистов органов опеки и попечительства, расчёта их нормативной численности, перехода к предоставлению региональных и муниципальных мер социальной поддержки в формате «Социальное казначейство», обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Организаторы Всероссийского совещания руководителей органов опеки и попечительства – Минпросвещения России и Центр защиты прав и интересов детей.