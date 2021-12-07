Полезные свойства хвоща и сферы его применения

Вадим Карасев

Полевой хвощ — растение, которое обладает важными целебными свойствами. Эксперты в области биоэнергетики рассказали все об этих свойствах, чтобы вы могли ими правильно воспользоваться.

Это многолетнее растение, которое вы можете выращивать у себя на участке или в огороде. Ранее мы рассказывали о сильных растениях, которые можно выращивать даже у себя дома на подоконнике. Хвощ тоже можно вырастить в домашних условиях.

Основные целебные свойства хвоща

Хвощ используется для лечения почек и проблемной кожи. Он обладает противовоспалительным эффектом, выводит токсины из организма, а также применяется в борьбе против сердечно-сосудистых заболеваний. В хвоще содержится кремниевая кислота, сапонины и органические кислоты, флавоноиды, каротин и минеральные соли. Очевидно, что у такого состава могут быть противопоказания, поэтому применять растение в целебных целях стоит крайне осторожно и желательно после консультации врача.

Если вы будете сами выращивать данное растение или искать его в дикой природе, то важно помнить, что сбор полевого хвоща может продолжаться все лето. Заготавливать полезное сырье лучше в сухую погоду, так как влажный хвощ не получится высушить правильно. При заготовке хвоща не нужно срезать нижние части растения. Для верности оставляйте примерно 10 сантиметров над землей. Ни в коем случае не срывайте хвощ, который рос вдоль дорог, так как растение впитывает в себя все вредные вещества.

Не стоит принимать данное растение внутрь беременным женщинам и кормящим мамам. В любом случае хвощ содержит сильнодействующие вещества, поэтому его стоит употреблять согласно строгим правилам и крайне осторожно.

Использование хвоща в магии

Эксперты в области эзотерики рекомендуют класть сухую веточку хвоща под коврик в прихожей или у порога, чтобы избавить дом от отрицательной энергетики, а его домочадцев — от проблем с настроением. Эта веточка будет впитывать в себя все плохое, не пропуская это в дом.

Хвощ обладает большой силой. Его можно использовать в ритуалах по укреплению здоровья. Можно класть его в горячую ванну либо окуривать им помещение. Это следует делать почаще, особенно на растущей Луне.

Если вы сильно устали физически или эмоционально, то соберите побольше хвоща, принесите домой, постелите его на пол и лягте на него. Полежите так 15 минут, представляя себе, как все плохое впитывается этой сильной травой. Вскоре вы почувствуете легкость. Также можно сорвать три веточки растения, чтобы дома поставить их в стакан с водой у изголовья кровати. Это поможет вам лучше высыпаться.

Если на убывающей Луне сорвать хвощ и положить его под кровать, супружеская пара сможет в скором времени удачно зачать ребенка и избавиться от недопониманий.