Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Полицейские Усть-Илимска разыскивают без вести пропавшую Елену Селиванову

Полицейские Усть-Илимска разыскивают без вести пропавшую Елену Селиванову

В Усть-Илимске сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую Елену Селиванову. С заявлением о розыске женщины 5 декабря обратилась её мать. Заявительница рассказала, что пропавшая ушла из дома вечером 2 декабря, после этого о ее местонахождении ничего не известно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Разыскиваемая была одета в серый пуховик, синий берет, брюки и сапоги черного цвета. Из особых примет: на правой руке не двигаются два пальца.

Полиция призывает граждан, обладающих информацией о местонахождении Елены Селивановой, сообщить об этом по телефонам 02 (с мобильного 102), (39535) 98-300, 924 715-99-83. Либо в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области — 217-888.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Полицейские Усть-Илимска разыскивают без вести пропавшую Елену Селиванову
Полицейские Усть-Илимска разыскивают без вести пропавшую Елену
За 10 месяцев Сбер в Иркутской области выдал больше кредитов, чем 2020-м
За 10 месяцев Сбер в Иркутской области выдал больше кредитов, чем
В Иркутске таможенники изъяли у гражданина Узбекистана незадекларированные 3,3 тысячи долларов
В Иркутске таможенники изъяли у гражданина Узбекистана
Супруги-медики из Братска перевели телефонным аферистам 1,5 миллиона рублей
Супруги-медики из Братска перевели телефонным аферистам 1,5 миллиона
Руслан Болотов приглашает неравнодушных иркутян принять участие в проекте #вместесМэром
Руслан Болотов приглашает неравнодушных иркутян принять участие в
Роспотребнадзор РФ сократил срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 с 72 до 48 часов
Роспотребнадзор РФ сократил срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 с 72
Лунный посевной календарь на 2022 год
Лунный посевной календарь на 2022 год
«Что не так с вашей собакой»: Люди делятся фотографиями своих «неисправных» четвероногих любимцев (15 новых фото)
«Что не так с вашей собакой»: Люди делятся фотографиями своих
Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии в Москве
Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии в Москве
32 тысячи школьников Красноярского края занимаются в центрах «Точка роста»
32 тысячи школьников Красноярского края занимаются в центрах «Точка
В Салехарде стартовал форум молодых лидеров Арктического совета ICE
В Салехарде стартовал форум молодых лидеров Арктического совета ICE
В 2022 году в Омском педагогическом колледже № 1 удвоится выпуск по специальности «дошкольное образование»
В 2022 году в Омском педагогическом колледже № 1 удвоится выпуск по

Топ на сегодня

Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые автомобили, изменения мира и прочее
Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях детей
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях

Еще по теме

В Усолье-Сибирском полицейские разыскивают пропавшую 26-летнюю девушку
Милиция Перми ищет пропавшую после корпоратива девушку
Сотрудники Интерпола помогли 69-летней иркутянке разыскать за границей дочь, пропавшую 30 лет назад
В Шелеховском районе полицейские разыскивают ушедшего на рыбалку мужчину