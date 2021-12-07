Полицейские Усть-Илимска разыскивают без вести пропавшую Елену Селиванову

В Усть-Илимске сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую Елену Селиванову. С заявлением о розыске женщины 5 декабря обратилась её мать. Заявительница рассказала, что пропавшая ушла из дома вечером 2 декабря, после этого о ее местонахождении ничего не известно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Разыскиваемая была одета в серый пуховик, синий берет, брюки и сапоги черного цвета. Из особых примет: на правой руке не двигаются два пальца.

Полиция призывает граждан, обладающих информацией о местонахождении Елены Селивановой, сообщить об этом по телефонам 02 (с мобильного 102), (39535) 98-300, 924 715-99-83. Либо в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области — 217-888.