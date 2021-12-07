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Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков подписали мировое соглашение и договорились об опеке над дочерью

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков подписали мировое соглашение и договорились об опеке над дочерью

Вчера 43-летний Дмитрий Исхаков и 34-летняя Полина Гагарина подписали мировое соглашение и договорились об опеке над своей четырехлетней дочерью Мией. На заседании в Тверском суде в Москве фотограф отказался от иска к бывшей супруге.

По словам адвоката Полины Гагариной Филиппа Рябченко, условия соглашения устроили обе стороны, а также учитывали интересы ребенка. Об этом сообщает издание Starhit.


Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

В суд на экс-супругу Исхаков подал этой осенью. Причиной его обращения стало то, что Гагарина, по его словам, препятствовала его общению с дочерью. Исхаков заявлял, что ему постоянно приходилось спрашивать у бывшей жены разрешения, чтобы повидаться с дочкой.


В интервью Ксении Собчак Исхаков признавался, что не хотел доводить дело до суда и пытался договориться с Гагариной мирным путем, однако она настояла, чтобы их общение осуществлялось через адвокатов.

Он также отмечал, что хотел бы чаще видеть дочь и принимать более активное участие в ее воспитании, однако бывшая жена ему этого делать не позволяет.

В браке Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков прожили шесть лет. По словам Исхакова, причина была в том, что у них с певицей со временем поменялись приоритеты: в то время как он сосредоточился на семейной жизни, Гагарина была увлечена карьерой.

Для Гагариной этот брак стал вторым. От первого мужа, актера Петра Кислова, у нее есть 14-летний сын Андрей. С ним Исхаков отлично ладил, но сейчас их общение сошло на нет.


Полина Гагарина с дочерью Мией
Полина Гагарина с сыном Андреем и Дмитрий Исхаков
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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