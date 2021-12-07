Получателям пенсий по потере кормильца хотят дать дополнительные гарантии

Тема: Пленарное заседание Госдумы 7 декабря 2021 года

18:20 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1250774-7

Выпускникам школ предлагается продлить срок выплаты страховых пенсий по случаю потери кормильца до поступления в другое учебное заведение. Соответствующий законопроект группы депутатов и сенаторов Госдума приняла в первом чтении 7 декабря.

Документ исключает ситуации, когда получатель выплаты при достижении 18 лет в промежутке между окончанием школы и поступлением в вуз или колледж остаётся без средств к существованию, ранее пояснял один из авторов документа, депутат Андрей Исаев («Единая Россия»).

По действующему законодательству право на пенсию по потере кормильца имеют лица, не достигшие 18 лет либо старше указанного возраста, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет, напомнила соавтор документа, сенатор Елена Бибикова.

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При этом получателям пенсии по потере кормильца, достигшим 18 лет в промежутке между окончанием школы и поступлением в другое учебное заведение, выплата пенсии прекращается. «Вместе с тем этот период для абитуриентов является напряженным, требует значительных усилий и времени, связанных с выбором образовательной организации и прохождением вступительных испытаний», — отметила сенатор. Документ обеспечивает непрерывность получения пенсии по случаю потери кормильца.

Согласно проекту, если такой гражданин поступает в среднее специальное или высшее учебное заведение, он сможет задним числом получить страховую пенсию по случаю потери кормильца за период с момента окончания школы до поступления в другое учебное заведение.

Возобновлять выплату предлагается в беззаявительном порядке на основании документов, подтверждающих поступление, с 1-го числа месяца, с которого данная выплата была приостановлена в связи с отсутствием у пенсионного органа документов, подтверждающих обучение получателя.





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Депутат Светлана Бессараб добавила, что профильный Комитет Совета Федерации в своём заключении предлагает рассмотреть возможность восстановления выплаты пенсии по потере кормильца для всех молодых людей — и тех, которые поступили и тех, кто не смогли поступить и трудоустраиваются. Аналогичные предложения, по её словам, поступили из государственного правового управления и Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«Мы не видим особых различий между теми детьми, которые поступают в вузы после окончания школы и теми, кто ищет первое место работы. В этот период они нуждаются в поддержке государства», — сказала политик.

#пенсии

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