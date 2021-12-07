Попытку доставить телефоны и наркотик в грузовике со щепой пресекли в колонии в Вихоревке

Днем 6 декабря на территорию исправительной колонии № 25 в Вихоревке Братского района въехал грузовик с деревянной щепой для котельной. В грузе были спрятаны три сотовых телефона, зарядные устройства и кабели, сим-карта, а также сверток с черным веществом, похожим на наркотическое, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.



Сотрудники ИК-25 составили в отношении водителя протокол об административном правонарушении, а также вызвали полицейских. После экспертизы изъятого вещества будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также 6 декабря электроплиту с начинкой из 19 телефонов и десяти сим-карт пытался провезти в ИК №4 в поселке Плишкино житель Иркутска. В учреждении действует цех индивидуального предпринимателя по производству консервации, электроплита предназначалась для варки джемов и компотов. В отношении водителя автомобиля составлен протокол об административном правонарушении. Вопрос о дальнейшем сотрудничестве с индивидуальным предпринимателем будет рассмотрен руководством учреждения в ближайшее время.

Вечером того же дня трое мужчин подъехали на автомобиле к ИК №2 в Ангарске и намеревались забросить через ограждение сверток с неизвестным веществом, предварительно прикрепив к нему светодиодный маячок. Оперативники ИК-2 задержали злоумышленников и вызвали полицию.

Подобные случаи сотрудники ГУФСИН пресекают регулярно. В 2021 году в Иркутской области в отношении 15 граждан возбуждены уголовные дела за попытку доставки наркотиков осужденным в ИК.