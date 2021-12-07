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Правительство РФ направит регионам еще более 6 млрд рублей для выплат на детей от трех до семи лет

Правительство РФ направит регионам еще более 6 млрд рублей для выплат на детей от трех до семи лет

Правительство Российской Федерации направит регионам еще более 6 миллиардов рублей для выплат на детей от трех до семи лет, сообщается на сайте российского кабмина. 

Соответствующие распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. 

«Такая поддержка очень важна, ведь речь идет о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 2 декабря. 

Он также напомнил, что в 2021 году на эти цели уже было направлено почти 305 миллиардов рублей.

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет введены указом президента России в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. Затем глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. В связи с этим в 2021 году были усовершенствованы правила предоставления выплат. Теперь в зависимости от ситуации в семье их размер может достигать не только 50%, но и 75 и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале «Госуслуги», при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

# Общество
По материалам: edu.ru

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