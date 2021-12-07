Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии в Москве

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин вместе приняли участие в церемонии открытия участка Большой кольцевой линии, состоящего из 10 новых станций.

Участок открывали в режиме видео-конференц-связи. Речь идет о промежутке от "Мневников" до "Каховской". Все станции оснащены по последнему слову техники – в их павильонах можно найти USB-порты для зарядки гаджетов, навигационные стелы. Благоустроена и прилегающая территория, там установлены урны и лавочки, а также выложена специальная противоскользящая плитка.

"Для миллионов людей поездки станут более быстрыми, удобными, разгрузятся радиальные линии подземки. Изменится весь ритм жизни города", – сказал Владимир Путин, комментируя событие.

Большая часть станций кольца уже полностью работают, но окончательно строительство завершится только в 2022 году. Благодаря открытию этого участка БКЛ, миллионы жителей столицы смогут экономить время в пути до пункта назначения, а для многих метрополитен впервые окажется в шаговой доступности.

Самой длинной веткой столичного метро сейчас является Вторая кольцевая – она достигает 57 км в длину. БКЛ после окончания строительства превзойдет ее с результатом в 70 км.

Как сообщал Ruposters, ранее на станциях московской "подземки" появились пункты экспресс-тестирования на COVID-19.