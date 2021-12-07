Разработчики Halo Infinite «боялись повторить судьбу Anthem»





Anthem — игра Electronic Arts от студии Bioware, которая была анонсирована в 2017 году и выпущена в 2019 году. Предполагалось, что проект станет платформой на многие годы, но он практически сразу растерял всю аудиторию, игру пустили на доработку, и, в 2021 году, эта переработка была закрыта.

Известный игровой журналист Джейсон Шрейер (издание Bloomberg) в 2019 году публиковал материал, в котором рассказывал, что случилось с Anthem. В том материале-расследовании Шрейер писал, что при разработке Anthem был бардак. По его словам, игра Anthem получила свое название буквально за день до анонса, а создание проекта началось в 2012 году, и он попал в «производственный ад».

Вчера, когда появились рецензии Halo Infinite, журналист Джейсон Шрейер в Twitter написал, что создатели Halo Infinite боялись повторить судьбу Anthem:

2,5 года назад сотрудники 343 [Industries] перенаправляли нашу большую статью о Anthem [внутри студии, друг другу], сетуя на то, что многое из этого может также относиться к Halo Infinite. Кто-то заметил: в конце такого рода «производственного ада» вы можете закончить как Anthem… или вы можете закончить как God of War.

Two and a half years ago, a number of 343 staff passed around our big Anthem article, lamenting that much of it could also apply to Halo Infinite. Someone pointed out: at the end of that kind of development hell, you can wind up like Anthem… or you can wind up like God of War. https://t.co/hRvJTxuCMW — Jason Schreier (@jasonschreier) December 6, 2021



Напомним, что с God of War (эксклюзив Sony, вышел в 2018 году). Как рассказывали сами разработчики, игра была в очень плохом состоянии за полгода до релиза, но они сумели выпустить хороший продукт.