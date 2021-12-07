Роскомнадзор пригрозил Tor Project блокировкой из-за запрещенной на территории РФ информации

Некоммерческая организация Tor Project, управляющая сетью Tor, получила письмо от Роскомнадзора с угрозой блокировки из-за запрещенной на территории РФ информации. Письмо опубликовано на GitLab.

В нем говорится, что организация должна удалить запрещенные сведения с главной страницы проекта torproject.org, где можно загрузить браузер Tor.

Какую именно информацию Роскомнадзор посчитал противоправной, не уточняется. В случае ее неудаления ведомство пригрозило внести страницу Tor Project в реестр запрещенных сайтов и ограничить к ней доступ.

Указанная страница фигурирует в реестре Роскомнадзора единожды.

Данные: Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено.

Согласно данным в реестре, решение о блокировке принял Саратовский районный суд в 2017 году. Однако на данный момент доступ к нему не ограничивается.

В общественной организации «РосКомСвобода» предположили, что ситуация с Tor не связана с решением Саратовского суда.

"По многим признакам, попытка заблокировать Tor сейчас предпринимается с помощью так называемых ТСПУ, установленных у операторов связи и применяемых не ими, а Роскомнадзором в рамках реализации закона «о суверенном рунете». Этого мнения придерживается большинство экспертов. Однако на каком основании Tor «проверяют на прочность», неизвестно", - отметили в организации.

Напомним, в начале декабря многие специалисты сообщили о блокировке доступа к сети Tor на территории РФ, осуществляемой провайдерами. Проект GlobalCheck заявил, что блокировка происходит через ТСПУ.

https://forklog.com/oni-prishli-za-tor-i-telegram-poluchitsya-li-u-roskomnadzora-ubit-anonimnyj-internet-v-rf/