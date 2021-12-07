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Роспотребнадзор РФ сократил срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 с 72 до 48 часов

Роспотребнадзор РФ сократил срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 с 72 до 48 часов

Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ подписано 4 декабря и опубликовано во вторник 7 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19», — говорится в документе.

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила, что такое решение было принято из-за особенностей нового штамма омикрон. Помимо этого, путешественники, приезжающие в Россию из стран с высоким риском заражения омикроном, должны будут находиться на двухнедельном карантине. Список этих стран Анна Попова не уточнила.

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По материалам: irk

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