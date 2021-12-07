Росстандарт рассказал, как правильно выбрать гирлянду к Новому году

Эксперты Иркутского ЦСМ Росстандарта рассказали, как правильно выбрать электрическую гирлянду, чтобы она была безопасной и проработала не один год, сообщает пресс-служба Росстандарта в СФО.

Главные преимущества светодиодной гирлянды – высокая энергоэффективность и долгий срок службы. Светодиоды устойчивы к перепадам напряжения и выделяют мало тепла, за счет чего они пожаробезопасны и потребляют в несколько раз меньше электроэнергии. Светодиодные лампы могут проработать десятки тысяч часов (при правильной эксплуатации качественный светодиод может проработать до 100 000 часов).

Ирина Эпова, эксперт органа по сертификации Иркутского ЦСМ Росстандарта:

– Существуют гирлянды для украшения новогодней елки внутри помещения или уличные. Уличные модели не боятся холодов и воды. Теоретически ими можно воспользоваться и внутри дома, но обычно их длина окажется излишней для небольшой комнаты. Бывают и универсальные варианты, которые одинаково хорошо смотрятся при оформлении интерьера и на садовом участке.

Возможность эксплуатации светодиодной гирлянды на улице или в помещении характеризует степень защиты оболочки (код IP), который отражает на сколько защищена гирлянда от воды и других твердых тел. Для использования внутри помещения можно выбрать степень защиты IP20. Провод таких гирлянд делают из меди или сплава с высоким содержанием меди, которая является отличным проводником. При попадании влаги внутрь элементов гирлянды может произойти короткое замыкание, а следовательно – удар током и пожар.

От гирлянды не должно исходить резкого химического запаха, наличие которого говорит о низком качестве изоляции. Вилка также должна быть из качественного материала, стандартной формы (различные фигурные, декоративные вилки ломаются быстрее). При выборе длины шнура со светодиодами и проводов стоит обратить внимание на высоту дерева. Гирлянда должна быть примерно в три раза выше новогодней елки. Для дома сетевой кабель должен быть не менее 1,5 метра, а для улицы – не менее 10 метров.

Покупателю важно помнить, что продавец по требованию должен показать документ, подтверждающий качество и безопасность изделия. Не стоит пользоваться иллюминацией с видимыми признаками нарушения целостности изоляции или ламп. Нельзя обертывать светящиеся элементы бумагой, тканью и другими горючими материалами. Гирлянду перед покупкой стоит включить в магазине, чтобы понять, работают ли режимы и горят ли все лампочки.