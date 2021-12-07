Руслан Болотов приглашает неравнодушных иркутян принять участие в проекте #вместесМэром

Мэр Иркутска Руслан Болотов приглашает неравнодушных жителей областного центра и гостей города принять участие в проекте #вместесМэром в 2022 году. В его рамках глава города готов показывать и рассказывать, как работает администрация Иркутска в режиме реального времени. Идея родилась после того, как он несколько рабочих дней провел в формате совместной работы с общественниками и активистами. Об этом Руслан Болотов сообщил на своей странице в «Инстаграм».

«Считаю необходимым в формате личных встреч показывать, как работает городская администрация и мэр, так сказать — „изнутри“. Сначала мы позвали иркутян, с которыми пересекались раньше на мероприятиях. Андрей Примачев, например, через „Инстаграм“ предложил мне записать вопрос для интерактивного опроса, после этого мы встретились, обсуждали вопросы города. Наташа Бочарова была в составе команды-победительницы народных игр Бабра. Оба провели со мной рабочий день, были на выездах, участвовали в совещаниях. Считаю, что опыт получился удачным», – написал Руслан Болотов.

Принять участие в проекте приглашают жителей с активной жизненной позицией и идеями, как сделать жизнь в Иркутске лучше. Для этого нужно написать свои предложения в личные сообщения Руслану Болотову.